黃仁勳傳記作者：AI競賽若Google勝出 輝達將陷困境

黃仁勳傳記作者維特說，輝達最大的風險是Google的Gemini模型。

〔編譯魏國金／台北報導〕輝達執行長黃仁勳傳記《思考機器》（The Thinking Machine）作者維特（Stephen Witt）指出，如果Google的人工智慧（AI）模型持續高速推進，恐重創輝達。他說，「目前（輝達）最大的風險是Google」。

維特接受雅虎財經訪問說，該風險主要與Google的Gemini模型有關，因為Gemini是「當前輝達系統之外，在基準測試中表現最好的AI模型」。

他解釋說，Gemini完全是基於其張量處理單元（TPU）進行訓練。如果Google證明僅使用其自主研發的晶片就能維持領先全球的AI開發，將為其他科技巨頭立下效法的典範。

維特說，「這是巨大風險，如果Google最後在這場AI競賽上獲勝，輝達將陷入困境」。該風險加上來自博通、超微等對手的競爭，不難想像輝達股價重挫的局面。過去5年輝達股價上漲超過1270%。

為了緩解像Google等對手在晶片戰爭中取勝的核心風險，輝達執行長黃仁勳已放眼生成式AI領域。維特說，黃仁勳將個人精力大量投注於下一代運算浪潮：機器人上。如果黃仁勳能主導機器人浪潮，「將意謂這家公司的市值將達數兆美元」。

然而，輝達還面臨另一個問題：缺乏明確的接棒計畫。維特說，「目前輝達掌舵者只有黃仁勳，沒有副手，也沒有明確的接班人」。他補充，董事會對此事保持沉默，而黃仁勳對接班策略沒有提出任何建議。這意謂這家市值4兆美元、佔標普500總市值逾8%的公司，在許多方面都僅依賴黃仁勳的願景來發展。

維特說，黃仁勳是「世界級的工程師，本身就能設計這些微晶片」，任何接班者也必須具備該技術。黃仁勳的兩個孩子儘管都在輝達工作，但都沒有技術背景，這使他們不太可能成為有力的接班人選。

他也提到，黃仁勳光鮮亮麗的公眾形象下隱藏著極度緊張、「近乎神經質」的性格，驅動他的不是樂觀而是恐懼。

維特說，「他被負面情緒，比如對失敗的恐懼、罪惡感，甚至羞恥所驅使，這些情緒讓黃仁勳每天早起、賣力工作，力求輝達成功」。他說，這位執行長是「表演者」，他精心策劃每一次公開露面，包括公開演說，而這對他「並非易事」。

