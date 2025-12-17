不滿歐盟開徵數位服務稅 華府點名要報復西門子等歐企

美國總統川普。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府週二（16日）放話要對歐盟進行報復，以回應歐盟對美國科技公司徵收數位服務稅的行動，並點名埃森哲（Accenture）、西門子（Siemens）和Spotify等知名歐洲企業，稱這些公司可能會是美國實施新的限制或收費的目標。

《彭博》報導，美國貿易代表辦公室週二在社群媒體發文表示，如果歐盟和其成員國堅持繼續透過「歧視性手段」限制、削弱和阻礙美國服務供應商的競爭力，美方將別無選擇，只能開始動用一些手段來反制這些不合理的措施。

文中也提到，如果需要採取應對措施，美國法運允許對外國服務徵收費用或實施限制，以及其他措施。知情人士透露，美國正準備根據1974年《貿易法》第301條款展開調查，這將允許政府實施包括關稅在內的貿易救濟措施。

美國貿易代表辦公室點名批評了多家歐洲企業，包括DHL集團、思愛普（SAP）、亞瑪迪斯（Amadeus IT Group）、凱捷（Capgemini）、陽獅集團（Publicis Groupe）和Mistral AI，稱這些公司多年來一直享有不受限制地進入美國市場的權利。

引起美方反彈的關鍵在於歐盟對於數位服務的監管政策，歐盟正著手監管包括Alphabet旗下的Google、Meta和亞馬遜（Amazon）在內的美國科技巨頭。批評者認為，歐盟的數位監管正在減緩技術創新，產生全球性影響，並且不公平地尋求增加收入。

歐盟並未對科技公司從歐盟客戶端獲得的收入徵收數位服務稅，而旨在推行於全歐盟徵稅的計劃，也因為一些對科技業相對友善的成員國反對而屢屢受挫。不過，目前已經有一些歐洲國家自行徵收了數位服務稅。例如法國在2019年對一些公司的定向廣告和其他數位服務收入徵3％的費用，義大利、奧地利、西班牙和英國也相繼效仿，徵收自己的稅款。

美國貿易代表辦公室的威脅可能會加劇歐美之間的緊張關係，而旨在解決烏克蘭戰爭的和平談判目前正陷入僵局。川普政府也對歐洲進口商品徵收廣泛的關稅，以對抗他認為不公平地限制美國產品銷售的關稅和其他壁壘。

川普政府官員指責歐盟無視與美國達成的貿易協議條款，特別是歐盟「解決不合理數位貿易壁壘」的承諾。川普也多次批評數位稅是損害美國企業利益的非關稅貿易壁壘，並威脅要以鉅額關稅反制。

然而，歐盟已著手執行相關數位法案，在近期分別對蘋果（Apple）、Meta和全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X處以數億美元的罰款。

美國貿易代表辦公室控訴，歐盟持續針對美國服務供應商進行「歧視性、騷擾性的訴訟、稅收、罰款和指令方面」行動，這些行動將為歐洲公民提供大量免費服務，為歐洲企業提供可靠的服務。多年來，美方就這些問題向歐盟表達了關切，但歐盟既沒有進行有意義的接觸，也沒有對美國的關切做基本的承認。

美國貿易代表辦公室週二也提到，針對數位服務稅回敬新費用和限制的風險，也會延伸到其他「奉行歐盟式戰略的國家」，這對於正在考慮類似政策的其他國家而言可能是一個警告。

