駁斥外媒！經濟部：中東戰事爆發46天 國內未曾缺電、缺氣

經濟部強調，中東戰事以來國內未曾缺電缺氣，外媒指稱能源弱點並非事實。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕外媒報導指稱台灣能源高度仰賴進口、LNG庫存偏低，若海運中斷將影響供電並衝擊民生與經濟運作等議題，經濟部今（14）日澄清，自2月28日中東戰事發生至今已46日，國內未曾發生缺電、缺氣。經濟部已於3月2日啟動能源應變小組，每日盤點國內各項油氣煤存量，目前皆高於法定安全存量，不僅國內能源供應無虞，我國在LNG存量規範、供應調度及危機因應上更優於其他國家，媒體所稱之嚴重短缺危機絕非事實，請國人與產業界放心。

經濟部特別說明，我國現行要求天然氣安全存量至少11天，並於2027年起提升為至少14天。相較於亞鄰國家，日本尚無天然氣安全存量規範，韓國僅9天，台灣規範標準明顯較優，因應準備更為嚴謹確實。此外，面對荷姆茲海峽受阻風險，中油公司早已啟動「提前調貨」、「亞洲調貨」及「市場買現貨」等三階段方案，目前4至5月氣源已全數調度到位，6月氣源也接近完成調度，更已展開7月後貨源安排，保證國內供氣絕不中斷。

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經濟部指出，根據國際能源總署（IEA）盤點各國因應中東衝突的能源因應政策，全球多國已實施強制性的限制用氣與減少能源使用策略。我國目前調度得當，已確保了民生與經濟的正常運作，顯現台灣能源韌性相對優於其他國家。

在整體電力供應方面，經濟部強調，中油與台電具備緊密的預警機制，不會發生媒體所臆測的停電風險。台電目前各發電機組皆依既定排程進行操作，並已備妥具體因應方案，確保在各種極端情境下皆能維持全國民生運作與產業供電穩定。

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