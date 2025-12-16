宏都拉斯將「棄中擁台」外媒：台灣數十年這些耕耘改變中美洲格局

數十年來，台北一直透過非政治合作在宏都拉斯默默建立公眾好感。如果洪都拉斯下一屆政府恢復與台灣的關係，在兩岸壓力日益加劇的當下，這將是一次難得的外交勝利。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯陷入了自2017年大選以來前所未有的政治僵局，總統和立法選舉於11月30日舉行，但兩週多過去了，官方結果仍未公佈。知名期刊《外交官》（The Diplomat）報導，台灣數十年來透過農業合作、技術培訓和醫療團隊等協助，已成功耕耘兩國關係，加上宏國與中國建交後，失去蝦類等產業龐大出口市場、北京承諾的建設和投資跳票，由於勝券在握的兩大候選人都主張與北京斷絕關係，傾向恢復對台灣外交關係，最終勝負也重新改變中美洲的地緣政治格局。

宏國這次選舉飽受爭議的計票結果和長時間的傳輸中斷困擾，而這些結果似乎都對國民黨候選人納斯里·阿斯富拉有利。這場高風險的爭端引發人們對目前圍繞中美洲外交關係最活躍的國家的外部勢力的關注。

國家選舉委員會堅稱延遲是由於技術故障造成，但公眾和反對派對此均不信服。這次選舉從投票站收集的計票單與網路上陸續公佈的更新數據存在差異。監督投票的國際觀察員在投票前就已承認違規行為，並敦促提高透明度。

這場體制危機正值宏都拉斯重新考慮一項重大外交政策決定之際：該國計畫於2023年從台北轉向北京。與中國建交近兩年後，伴隨外交關係轉變而來的宏大經濟預期並未實現。大型基礎建設項目仍未建成；中國市場的進入比洪都拉斯預期的更為狹窄和困難。

蝦類出口是該國最重要的外匯收入來源之一，在台灣市場崩盤後，由於中國未能及時補充其採購，蝦類出口商舉步維艱，而承諾的投資方案也大多停留在願景層面。

同時，中國的影響迄今最顯著地體現在消費領域，大型零售連鎖店的擴張導致當地生產商的銷售額下降了70%，而非透過產業或發展夥伴關係。

政治後果如今已顯現。在最近的選舉中，兩大反對派聯盟共同佔多數選票，他們都以恢復與台灣的正式關係為競選綱領。他們的立場並非出於意識形態或反中立場，而是基於實際結果所做的務實調整。

數十年來，台灣透過農業合作、技術培訓、醫療團隊和獎學金計畫等方式支持宏都拉斯，這些措施直接惠及當地社區。相較之下，中國的參與主要集中在精英階層，難以為一般民眾帶來實質利益。

隨著計票工作陷入僵局，宏都拉斯能否成為近20年來首個從北京轉向台北的國家，這一地緣政治問題勢必會受到衝擊。中國不斷在中美洲取得外交地位，而台灣的盟友關係卻日漸式微，因此，洪都拉斯的這一轉變具有重要的象徵意義。

此外，在南美洲和加勒比海地區多個國家政府正在重新評估與北京關係的經濟價值之際，洪都拉斯的這種轉變的影響也將超越中美洲國家地緣政治格局。

對中國而言，洪都拉斯問題考驗著其將外交承認轉化為實際政治影響力的能力。北京長期以來一直將其在中美洲的關係視為對抗台灣剩餘盟友的有力證據。如果關係逆轉，尤其是並非由外部壓力而是由於預期落空所致，將會使這種敘事變得複雜，並暴露中國發展外交的局限性。

對台灣而言，利害關係同樣重大。數十年來，台北一直透過非政治合作在宏都拉斯默默建立公眾好感。如果洪都拉斯下一屆政府恢復與台灣的關係，在兩岸壓力日益加劇的當下，這將是一次難得的外交勝利，也將強化台灣的論點，即其夥伴關係建立在持續的、社區層面的參與之上，而非空洞的承諾。

