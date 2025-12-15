2024年社保支出2.7兆 高齡給付連6年破兆元

主計總處今公布，2024年社會保障支出（SPE）2兆6953億元、年增2.3％。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布社會保障支出（SPE）統計，2024我國SPE為2兆6953億元、年增2.3％，其中社會給付2兆6562億元（占98.6%）、年增2.2%，主因退休給付請領人數增加、健保給付成長、長照服務量能提升、托育補助調高、新增公私立學校學雜費差距拉近等；但防疫支出、生活補貼與疫後就學貸款補助等陸續停辦，抵銷部分增幅。若按功能別分，以「高齡」給付1兆3016億元、占49％最多，已連續6年破兆元。

主計總處指出，2024年SPE占GDP（國內生產毛額）約10.5％，年減0.7個百分點，主因GD增幅高於SPE，除以期中人口之人均SPE為11.5萬元，則增2312元。根據統計，我國SPE由2000年8408億元增至2024年2兆6953億元，24年增加1兆8545億元，平均年增5％，占GDP比重由8.1％提高至10.5％；平均每人SPE由3.8萬元增至11.5萬元。

主計總處說明，社會給付可依給付型態、計畫型態及功能別等區分。若依給付型態，可分為現金給付及實物給付，2024年現金給付1兆4577億元（占54.9％）、年增4.5％；實物給付1兆1985億元（占45.1％）、年減0.4％，主因防疫相關支出下降；若依計畫型態，可分為社會保險計畫、社會救助及福利服務計畫，2024年社會保險計畫給付2兆1056億元（占79.3％）、年增5.1％，社會救助及福利服務計畫給付5506億元（占20.7％）、年減7.3％，亦與疫情相關短期給付停止有關。

若依功能別，可分為高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅及其他（包括眷屬喪葬津貼、交通工具票價優惠及低收入戶家庭生活扶助等）10項類別，其中以「高齡」1兆3016億元（占49％）最多，其次為「疾病與健康」8639億元（占32.5％），兩者占比合計逾8成，另「家庭與小孩」占7.6％，比重逐漸提高，其餘7項功能別占比均低於3％。

主計總處指出，與2023年相較，有8項功能別給付增加，其中「高齡」給付增833億元或6.8％最多，主因退休給付請領人數成長、長照量能與給付增加；其次「家庭與小孩」給付增67億元或3.4％，主因0至3歲托育補助調高、新增拉近公私立學校學雜費差距及相關配套措施及大專校院學生校內住宿補貼等所致。另有2項功能別給付減少，其中「疾病與健康」給付減401億元或4.4％，主因防疫降階，COVID-19相關醫療保健支出減少，但健保醫療給付成長抵銷部分減幅；「其他」功能給付減66億元或8.2％，亦因疫情相關補助停辦。

