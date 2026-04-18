好消息！中油宣布下週油價連3凍、95汽油維持33.9元

中油宣布下周汽柴油凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕油價連三週凍漲!中油公司今（18）日宣布，自下週一（20日）凌晨零時起至4月26日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

美伊近日暫時停火並進行談判，國際油價回落，中油表示，因應中東情勢變化且衡酌亞鄰國家油價補貼仍高，但為照顧國內民生與平穩物價，4月20日至4月26日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收3.6元及5.4元，吸收幅度較上週略為縮小。

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中油補充，自2月28日美伊戰爭爆發起到4月19日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約114.7億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

國際油價回落後，中油吸收額度也收斂，上周累計吸收約107億元，本周約增加7億元。和前兩週相比，單周就增加17億元，收斂不少。

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