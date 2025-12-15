Costco近期「悄悄降價」商品一次看 不會大張旗鼓宣布

Costco在條件允許的情況下「悄悄降低價格」，讓會員享受節省下來的費用。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以低價著稱，而促使公司保持低價競爭的原因，也正是Costco自身，此外，該公司也經常「悄悄降低價格」，讓會員享受節省下來的費用。

在Costco2025年第2季度財報電話會議上，Costco首席財務官Gary Millerchip表示：「我們往往把自己視為最大的競爭對手。每個季度，我們都會召開預算會議，審視我們的價格，每次會議的目標都是找到降低成本、降低會員價格的方法。」

請繼續往下閱讀...

Costco實際上採取了多種策略來維持會員商品價格的低廉。

首先，由於它透過會員費賺取了大量利潤，因此可以接受商店內單一產品的較低利潤率。

第二，Costco通常將庫存限制在4000個SKU（庫存​​單位）左右，遠低於普通超市3萬到5萬個SKU的庫存量。這使得Costco能夠與供應商協商更低的價格，並將節省的成本回饋給消費者。

第三，Costco的自有品牌Kirkland Signature使公司能夠以低於競爭對手的價格生產高品質的產品。而且由於Costco擁有該品牌，因此沒有中間商或行銷加價。

最後，Costco並不總是大張旗鼓地宣布降價，因為這是公司策略的核心部分，所以Costco寧願在條件允許的情況下「悄悄降低價格」，讓會員享受節省下來的費用。

以下是Costco商品在最近一個季度價格下降的情況：

1. Kirkland Signature雞肉餡餅的價格從每磅4.29美元降至3.99美元。

2. Kirkland Signature培根的價格從每包18.99美元降至每包16.99美元。

3. Kirkland Signature鮮奶油三包裝的價格從10.49美元降至 8.99美元。

4. Kirkland Signature三磅裝核桃的價格從14.49美元降至 12.99美元。

Costco通常能夠以比全國性品牌低至少20%的價格銷售其Kirkland Signature系列產品。但如果Costco能夠做得更好，它就會盡力做到。

在公司最近一次的財報電話會議上，首席財務官加里·米勒奇普表示：和以往一樣，我們的目標是在看到機會時率先降低價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法