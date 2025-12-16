LTN經濟通》台灣供電解藥？官方鴨子划水

隨著各國積極追求能源轉型，核能發電再次受到重視。（路透）

SMR的預製模組化生產 建廠成本較傳統核電廠低

〔財經頻道／綜合報導〕為迎向2050年淨零排放目標，逐步降低對傳統化石燃料的依賴，許多國家決定重擁核電，小型模組化反應爐（SMR）被外界視為可引入台灣的新型核能技術，支持這項技術的群眾認為，對比傳統核電廠，SMR更加安全。

SMR全名為「小型模組化反應爐」（Small Modular Reactor），和傳統核電廠相同，採用核分裂發電的，但採用了不同的反應爐設計相同，顧名思義，SMR發電量比一般核電廠還小，最大裝置容量30萬瓩 （kW） ，相較之下，台灣的核三廠有2部機組，每個機組發電量大約為95萬瓩，而核三廠1號機組在2024年7月除役，2號機組則是在2025年5月除役。

國際原子能總署（IAEA）指出，SMR占地面積相較大型核能電廠更小，因此可以部署在不適合興建大型核能電廠的地點，而SMR的預製模組化單元能在工廠內生產，再運送至現場安裝，使其興建成本遠低於大型核能電廠；後者往往需要針對特定場址量身打造，因此有時會出現施工延誤。SMR 不僅可降低成本與縮短建造時間，也能以遞增方式部署，以因應逐步上升的能源需求，初期投資成本相對可控。

SMR發電量比一般核電廠還小，最大裝置容量30萬瓩。（圖擷取自IAEA）

俄國船上型SMR 2020年服役

現今全球440座核能反應堆，屬於第3代技術，而SMR屬於第4代核能技術，IAEA認為，SMR與現有的大型核能反應爐相比，設計通常更簡單，且具備內建與被動式安全機制，如較低的功率與運作壓力，這意味著在許多情況下，系統不需要人為介入或外部供電與外力即可進行停機，因為被動式系統依靠自然循環、對流、重力與自我加壓等物理現象運作，這可顯著降低發生事故時向環境與大眾釋放不安全放射性物質的可能性。

而SMR可單一部署，也可採多模組形式運轉，並具備將核能與其他能源（包括再生能源）結合的可能性，是個兼具彈性與成本效益的發電方案。國際上目前普遍預期，SMR最快可能在2030年左右開始商業化運轉。

目前英、法、德及波蘭等國，相繼投注預算興建小型核電廠，加拿大和美國也預計最早於2028~2029年投入使用中小型反應爐，至於中、俄則早歐美一步推進小型核電廠，俄羅斯建造的全球首座海上浮動核電廠「羅蒙諾索夫院士」（Akademik Lomonosov），已於2020年5月投入商業營運，船上有2座發電量3.5萬瓩的SMR，換句話說，正常運作時可產生高達7萬瓩的電力；中國2021年開工建設陸地型SMR「玲龍一號」（ACP100），目前已完成冷態功能試驗，預計2026年底投入商業運轉。

俄羅斯建造的全球首座海上浮動核電廠「羅蒙諾索夫院士」，已於2020年5月投入商業營運。（法新社）

台灣已提出4年期的SMR大規模研究計畫

總統賴清德表示，會對先進核能技術持開放態度，並強調核安、核廢、社會共識為3個重要前提；至於針對台灣發展SMR的議題，核安會主委陳明真今年4月在立法院報告時表示，現在全世界參與SMR研究的企業或研究單位約90多家，能夠勝出的只是少數幾家，多數在競爭過程中被淘汰；另針對國內新世代核能技術並接軌國際研究，核安會已請國家原子能科技研究院持續進行相關研究。

國家原子能研究院院長高梓木受訪時補充說明，新核能技術研究分為核融合、SMR，其中核融合的「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」今年開始執行第二期，希望在2027年建構完成台灣首座小型球形托卡馬克實驗裝置（FIRST）並進行試運轉。

高梓木表示，今年已經提出4年期的SMR大規模研究計畫「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究計畫」，該計畫日前已向國科會報告，希望爭取每年1億元以上規模的經費投入，系統性研究SMR國際趨勢，並投入降低高階核廢料產生的核反應器相關研究，作為未來產業或國家政策決定引進SMR時的參考依據。

核安會是台灣原子能業務主管機關，負責國內核能電廠、核子設施及輻射作業場所的安全監督。（資料照）

平均一座SMR廠佔地約14公頃

清大工程與系統科學系教授葉宗洸過去受訪時表示，SMR因先在工廠大量製造才運到所需地點組裝，比傳統電廠建置時間短，本質上又是「物理冷卻」更安全的設計，建置費用也會隨大量發展降低，未來將比較有應用價值。

葉宗洸解釋，SMR模組化設計讓應用層面廣泛，可想像成電池串接，需求多就串更多模組，小則提供單一廠商、也能大到供應單一科學園區電力，加上企業訴求穩健電力，才會對SMR動心。葉宗洸強調，SMR燃料還是會用鈾原料，儘管與一般大機組相比，產出的核廢料會等比例下降，不過仍會有核後端問題要面對、解決。

環境部長彭啟明則認為，未來新核能是新的選項，但要觀察其使用情況，更提醒SMR「一點都不小」，不是幾個貨櫃而已，平均一座SMR佔地約14公頃，比台北大巨蛋還大，不要誤解是很小很安全，且首例最快要等到2030年才可以商轉，須待其成功安全無虞才觀察採用；而核融合技術至少還要10年才可能成真，皆無法解決台灣現在問題。

環境部長彭啟明表示，SMR「一點都不小」，平均一座SMR佔地約14公頃，比台北大巨蛋（圖）還大。（資料照）

