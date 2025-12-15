丈夫年賺160萬卻僅「月領4千元零用金」 長年掌控家計「強勢妻」迎來後悔時刻

無論夫妻採取何種分工，只要長期由一方完全掌控財務、另一方選擇不過問，都可能埋下衝突的種子。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在一個平凡不過的午後說出一句話，徹底改寫了一段維持25年的婚姻。日本一名丈夫年收800萬日圓（約新台幣160萬元），25年來卻每月只拿2萬日圓（約新台幣4千元）零用錢；全權掌管家計的妻子自信握有2000萬日圓（約新台幣400萬元）存款，爽快答應離婚。卻沒想到財產分割一揭曉，她才驚覺真正被逼到懸崖邊的人，竟是自己，真相比想像更殘酷。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，50歲的岸本聰一（化名）與48歲的妻子繪里（化名）兩人25年前因友人介紹結婚，婚後不久妻子懷孕，繪里選擇辭職、成為全職家庭主婦，家計也自此由她一手掌控。岸本在外工作，薪水全數上繳，25年來，每月只能從妻子手中領回固定的「2萬日圓零用錢」（約新台幣4千元）。

這個金額，25年來從未改變。即便岸本年收一路升至800萬日圓（約新台幣160萬元），他曾多次要求增加，卻總被「孩子教育費很燒錢」、「不是說好要買房嗎？」等理由擋下來，為了家庭、為了孩子，他只能忍。每一次他試圖開口協商，換來的都是妻子一句句看似合理、卻不容反駁的說法。

直到兒子大學畢業、搬離家中，家裡只剩下夫妻兩人。當人生第一次真正安靜下來，岸本開始反覆問自己「如果接下來的人生，還要繼續被這樣綁住，我真的能接受嗎？」半年反覆思索後，他終於鼓起勇氣提出離婚。

面對丈夫突如其來的離婚要求，繪里的反應卻出乎意料地冷淡「好啊，那就離婚吧。」沒有挽留，沒有質問，甚至帶著一絲輕鬆。岸本原以為會迎來一場拉鋸戰，卻沒想到對方如此乾脆答應，直到後來，他才明白原因。原來，繪里多年來省下丈夫的零用錢，早已悄悄存進自己名下的帳戶，累積金額超過800萬日圓。除此之外，夫妻共同存下、準備退休後買房的1200萬日圓（約新台幣240萬元）「住宅基金」，也早已被她轉為個人名義。

在她的盤算中，只要離婚，這些錢就全是自己的，她甚至這樣對丈夫說「離婚可以，但我不會給你什麼錢。」然而，現實很快給了她迴力鏢。依照日本法律，離婚時的財產分配並不看名義，而是以「婚姻期間共同累積」為原則。換言之，無論帳戶寫誰的名字，800萬的私房錢與1200萬的住宅存款，通通屬於夫妻共有財產。

最終，繪里能拿到的不是2000萬日圓（約新台幣400萬元），而是一半1000萬日圓（約新台幣200萬元），當這個事實攤在眼前，她第一次慌了。沒有工作、沒有房子，原本居住的出租公寓對她而言負擔過重，剛踏入社會的兒子也無法依靠。她只能帶著那1000萬日圓，暫時回到娘家。

25年未曾踏入職場，沒有專業技能，繪里的求職之路困難重重。好不容易找到一份契約工作，收入有限、未來不明，每一天都在不安中度過，直到此時，她才第一次真切感受到「為了生活而工作」的重量，她後悔說「如果早知道會這樣，我根本不該離婚。」

專家指出，無論夫妻採取何種分工，只要長期由一方完全掌控財務、另一方選擇不過問，都可能在無形中埋下衝突的種子。金錢不是冷冰冰的數字，而是關係中最容易累積不滿、卻最晚被攤開討論的問題。當孩子離巢、婚姻回歸「只剩兩人」的狀態時，過去被忽視的裂縫，往往一次爆發，而等到有人驚覺「我的老後怎麼辦？」時，往往已經來不及了。

