年收入3000萬全歸零 ! 醫生淪每週兼職7份工作 殘忍真相曝光

年收破億卻歸零！1名日本醫師「賺多少花多少」，害慘他的人生。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，日本不少醫師為了逃離高工時與高壓力的勤務環境，選擇提早開業，卻低估了經營風險。日媒指出，一名30多歲的小兒科醫師，因年紀輕輕收入就破千萬元，讓他有「賺多少、就花多少」，完全失去財務紀律，這個致命行為也讓他的人生從高峰急墜谷底。

據報導，這名醫師在行醫僅6年、尚未取得專科醫師資格的情況下，便草率決定開業。他砸下約8000萬日圓（約新台幣1615萬元）打造診所，憑藉熱門地段與競爭者不多，開業初期業績迅速起飛，巔峰時年營收高達1億5000萬日圓（約新台幣3027萬元）。成功來得太快，讓他誤以為高收入會是常態。

但真正的轉折點，並不是競爭者出現，而是生活全面失控。自從他搬進東京高樓豪宅後，就頻繁舉辦派對，還購買3000萬日圓（約新台幣605萬元）名車。此外，每逢假期他必出國，購買名酒與奢侈品也毫不手軟。「有賺就花」逐漸變成他唯一的理財邏輯，卻完全沒有為診所經營的波動預留緩衝。

因此，當周邊競爭診所增加、患者不斷流失、口碑下滑時，他就沒有退路。為了挽救營收，又倉促投入病兒托育等新業務，但因缺乏經驗與人力成本失控，反而加速失血。短短2年內，營收腰斬、現金流吃緊，最終診所在開業不到5年就宣告關門。

診所倒閉後，他背負高額債務，只能靠每週7天打零工維生，住進郊區小公寓，婚姻也隨之破裂。回顧這段人生，他並不只後悔經營判斷失誤，更痛切反省後體悟，在賺到錢時完全沒有節制。

專家指出，這個真實案例點出一個殘酷現實，當高收入缺乏財務自制，反而會放大風險；成功來得快，若伴隨的是揮霍與自滿，跌落時只會更重。

