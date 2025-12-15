手腳太慢買不到！Costco 7款好物超殺折扣只限「這時間」

首次上稿 12-14 22:00

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，Costco除了日常的優惠價格外，會員還能享受每月精選商品的折扣，達人推薦7款好物僅在12月祭出超殺折扣，這些商品包括Hershey's Kisses （好時之吻）巧克力及美味蘸醬，數量有限售完為止。

《Southern Living》報導，在Costco購物既令人興奮又有點混亂，尤其是在假日期間，貨架上擺滿了平時難得一見的限時特惠商品。雖然逛Costco好像是探險，想找到最划算的商品並知道如何利用它們，需要一些策略。

報導推薦7款必買好物，且優惠價格僅限12月，數量有限售完為止。

1、好時之吻巧克力：節慶烘焙怎能少了好時之吻巧克力，好消息是，本月超過3磅重的好時之吻巧克力折扣4.5美元。

2、Stacy's Organic Simply Naked 皮塔脆片：無論您是臨時舉辦歡樂時光，還是有客人突然到訪，一包 Stacy's 皮塔脆片，再配上一份簡單的蘸醬，就能輕鬆搞定。本月，每包優惠 2 美元（限購五包）。

3、精選雞肉醬：Costco新上架了這款無麩質雞肉醬，它採用酪梨油製成，不含基因改造成分。每瓶16盎司，售價僅8.99美元，非常適合蘸醬或淋醬。

4、Olipop汽水：Olipop推出節慶限定汽水組合裝，讓大家心情愉悅，Costco更是錦上添花，每箱15瓶裝可節省6美元，口味包括薑汁汽水、清爽蘋果，每位顧客限購10箱。

5、Royal Asia椰子蝦配甜泰式辣椒蘸醬：如果那些不速之客待到晚餐時間，Royal Asia 為您提供了前所未有的便利，讓您輕鬆款待客人。2 磅裝本月優惠 4.5 美元。

6、Rao's 自製番茄義大利麵醬：無論是搭配麵食和肉丸，還是鋪在千層麵，亦或是直接用作蘸醬，都非常合適。本月，兩罐 28 盎司裝的 Rao's 醬優惠 3 美元。

7、Chobani 咖啡奶精：52盎司裝優惠2.30美元，售完為止。

