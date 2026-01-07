太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國

太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，目前人被遣送回中國，接受相關部門調查。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕根據柬埔寨《柬中時報》7日的最新報導，太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，目前人被遣送回中國，接受相關部門調查。

太子集團由出生於中國的柬埔寨富豪陳志領導，涉嫌在柬埔寨進行大規模網路詐騙，並透過空殼公司和跨越多個國家的商業網路洗錢。

此外，新加坡法院今（7日）才駁回釋放與陳志有關的資金的申請，這些資金來自陳志位於新加坡的家族辦公室DW Capital。該申請由一名前人力資源經理代表受制裁的董事Karen Chen 提交，旨在尋求資金用於支付工資、稅款和未來開支。新加坡法官指出，他對申請人的可信度、複雜的跨國洗錢調查以及保全涉嫌犯罪所得的必要性表示擔憂。

去年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志及其同夥。10月14日，美國財政部外國資產管制辦公室 （OFAC） 將三名台灣公民和九家台灣註冊公司列入制裁名單，該名單隨後公佈。台北地方檢察署於10月15日從美國當局獲得資訊後，聯合調查局台北辦事處和國家警察署刑事調查局成立專案小組，追蹤該組織在台灣的資金流動和資產。

調查人員和警方對太子集團及其關聯公司的高級成員的住所和辦公室進行了47次同步突擊搜查，其中包括台灣王子房地產投資有限公司和阿爾法康投資有限公司。檢察官表示，共有25名嫌疑人被拘留，10名證人被傳喚接受訊問，並查獲了與總部位於柬埔寨的太子集團有關的超過45億新台幣（1.4572億美元）的資產。

