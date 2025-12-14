對中國曝險降至史上新低 產險業34個月「零曝險」

我金融三業對中國曝險，再創歷史新低。（示意圖，路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕中國風險持續提高，我金融三業對中國曝險，再創歷史新低！截至2025年10月底統計，「金融三業」（銀行、保險與證期投信顧業）對中曝險已降到7724.02億元、年減19.09％；其中，保險業的「產險業」，2023年1月開始，迄今對中國就沒有任何曝險至今，也就是34個月「零曝險」。

「金融三業」，包括：「銀行業」、「保險業」（產、壽險）及「證券期貨業」（券商、期貨、投信）。另外，所謂「曝險」是授信、投資及資金拆存3大項目，其中，曝險部位越大，相對風險就越高。

請繼續往下閱讀...

根據金管會統計，截至今年10月底，「金融三業」對中國曝險合計為7724.02億元，減少幅度為19.09%，尤其，創下史上最低曝險金額。金融業主管表示，「金融三業」今年前10月曝險年減1千8百多億元、已經直逼2千億元；尤其，近幾年，對中曝險水位持續減少，若此趨勢不變，曝險很快就會看到「6字頭」，也就是降到低於7千億元大關。

若依序檢視「金融三業」曝險狀況，首先，在「銀行業」方面，今年前10月對中國地區曝險合計為7134.41億元，相較去年前10月曝險8748.17億元，年減1614億元或年減幅18.45%，此外，「銀行業」曝險水位同樣寫史上單月新低點。

若以銀行業「淨值」來看，基於風險考量，金管會設有「對中國曝險法定門檻」，要求曝險金額占淨值比重不得超過100％。

其中，根據統計，今年10月底本國銀行對中國曝險占淨值比重14.5%，這也是統計以來最低。這項數字在去年10月底為19.0%。

「曝險」是授信、投資及資金拆存3大項目組成，根據統計，今年10月底「授信」為4871億元、「投資」1729億及「資金拆存」534億元，三項均呈現下降，合計為7134億元。

對此，銀行局副局長張嘉魁表示，持續關注銀行業對中國曝險下降，其中，我們也觀察到，最近幾年中國經濟成長趨緩、債務及房地產風險增加， 使得國銀對中國的授信及投資，採取審慎保守態度。

其次，保險局主秘古坤榮指出，「保險業」截至10月底對中國曝險為514億元，較去年同期的664億元，年減22.6%。其中，「產險」自2023年1月底開始，對中國就是「零曝險」。

其中，「保險業」可運用資金為33兆8027億元，占保險業可運用資金比例0.15%。古坤榮表示，保險業投資中國有價證券占保險業可運用資金，比例持續下降，主要跟中國目前的政治經濟情勢，及地緣政治風險升高有關。

此外，證期局副局長黃厚銘表示，截至今年10月底，「證券期貨投信顧業」對中國曝險達76.61億元，是2019年1月以來、即6年多最低，較去年同期的135.12億元，曝險額減少了58.51億元、年減幅為43.3％。其中，「證券期貨投信顧業」對中國曝險占淨值比，從今年10月底的0.91%，降至去年同期的1.70%，減幅為0.79%

證期局指出，曝險下降主要是證券商、自營部位減少，受到美國對等關稅政策影響，使券商減碼對中國股債投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法