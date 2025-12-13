憂北京滲透！傳最友台美國大學拒收中國研究生

美媒披露，普渡大學指示各院系拒收來自中國等美國敵對國家的研究生入學申請。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國普渡大學（Purdue University）向來以理工見長，培育眾多太空員，被譽為「美國航空航天之母」。台灣農訪團今年9月赴該校參訪時，校長蔣濛（Mung Chiang）說，普渡自詡為最友台的美國大學，該校除了與台積電、緯創與普渡現有的研發合作，聯發科也在普渡設立首座研發中心。近期傳出校方自10月起以口頭方式，要求各研究所招生委員會，在新學年度拒絕來自中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴及朝鮮等，被美列為「敵對國家」的研究生入學申請。

美國印第安納州媒體《信使日報》（Journal & Courier）報導，今年3月，美國眾議院對中共特別委員會致函普渡大學校長蔣濛後，普渡大學正在悄然改變其對國際學生的立場。該信函強調學生簽證是北京的特洛伊木馬，並暗示中國學生可能會為中國政府竊取敏感的研究機密。

不到兩週後，普渡大學的管理人員就配合要求，分享中國學生在普渡大學的入學率以及中國學生正在進行的研究細節，但他們沒有透露有關個別中國學生的具體訊息。

在信中，普渡大學教務長沃爾夫（Patrick Wolfe）同意眾議院特別委員會的觀點，承認中國構成日益增長的風險，並試圖「利用美國大學來取得技術和軍事進步」。

普渡大學4名分屬教育學院、工程學院與理學院的教師進一步爆料，普渡大學的行政部門要求他們拒絕來自中國和其他幾個國家的研究生申請。

負責研究生招生工作的一位教職員稱，「他們幾乎是要求我們不要向中國學生發出錄取通知，或者不要考慮他們的申請。在某種程度上，他們希望我們直接拒絕這些學生，不加以考慮。」

教職員工將這一變化描述為「不成文的規定」，透過面對面會議和私下談話傳達給各系的招生委員會。顯然，校方管理人員一直小心翼翼地避免將這項實際生效的政策變更以書面形式記錄下來。

《普渡大學學生報》也指出，教育學博士生、研究生權益組織GROW副主席麥考德（Brantly McCord）表示，一位普渡大學管理人員告訴他，研究生院系主任收到一份列有「危險國家」的名單，包括中國、朝鮮、俄羅斯、伊朗、古巴和委內瑞拉。

麥考德說，教務長明確表示，如果研究生院系主任試圖招收來自這些國家的學生，他將不會簽署錄取通知書，這些學生將不被允許入學或在普渡大學工作。麥考德表示，今年夏天，至少有100名研究生（大部分來自中國）收到內容相同的信件，通知他們錄取通知書被撤銷，但並未給出任何解釋。

