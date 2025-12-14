你的勞退舊制年資可提前請領嗎？勞動部：需經這「一步驟」

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛提醒，事業單位須在今年底前，盤點確認哪些勞工適用勞退舊制，明年度符合退休條件，並在明年3月底前補足退休金（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞工退休金條例（勞退新制）自94年7月1日施行以來已20年，當時已在職場的勞工，多數選擇參與新制，讓自己的年資在日後跳槽時不至於中斷，但根據勞動部統計，目前仍有35萬勞工是參與勞退新制但仍保有舊制年資，這類勞工若符合自請退休資格，舊制的退休金可以提前請領嗎？勞動部表示，必須經過「勞資協商」。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，目前約有7萬4000家事業單位仍有舊制年資的勞工，總人數約48萬人，但其中僅有13萬人是單純的、只有舊制年資的勞工；另外約35萬名勞工，屬於保有舊制年資但後來轉成適用勞退新制。

請繼續往下閱讀...

根據勞工退休金條例規定，在勞退新制實施前，已適用勞動基準法的勞工，若選擇適用勞退新制，但持續在同一事業單位服務，在勞退新制實施前累積的工作年資，應予以保留。按其工作年資，每滿1年給2個基數，超過15年年資，每滿1年給1個基數，待勞工退休時給付。

根據勞基法第53條規定，自請退休條件的條件包括「在同一事業單位工作15年以上且年滿55歲」、「工作25年以上」或「工作10年以上但年滿60歲」；若年滿65歲則是強制退休。

隨著台灣逐漸高齡化，這35萬名適用勞退新制卻保有舊制退休金的勞工，年齡已逐步達到「自請退休」的階段，他們是否可提前請領退休金？勞動部指出，因為這筆錢仍在雇主手中，需經過勞資協商，雇主同意才可先行領出。

黃維琛指出，根據現行規定，如果是在94年至99年舊制轉新制的勞工，都未跳槽、還保有舊制年資，在還沒退休前，可以經過勞資協議，先將舊制那一段的年資退休金結算下來，有些雇主同意先行結算，並將這筆舊制退休金存入新制勞退的個人專戶中繼續投資，但也有勞工選擇直接領走自行規劃用途。

由於能不能結算要經過勞資協商，也有部分雇主不希望僱用中高齡勞工，因此會提出條件，對於尚未達到強制退休年齡的勞工，若想先行領取舊制退休金，就必須辦理「自請退休」。此舉會讓希望繼續工作的勞工，擔心「自請退休」後就失業，因此不敢先行結算舊制退休金。

勞動部提醒，雇主若僱用適用勞退舊制的勞工，根據《勞基法》規定，事業單位須在今年底前，盤點確認哪些勞工適用勞退舊制，將於明年度符合自請退休或強制退休條件，計算勞工所需的退休金，若勞工退休準備金專戶內餘額不足，必須在明年3月底前一次補足差額，屆期未足額提撥將罰鍰9萬至45萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法