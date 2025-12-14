外國人掃台房產1》 超越美日港 馬來西亞躍居最大買家

去年共有38處外國買家來台購置房地產。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年共有38處外國買家來台購置房地產，若不計入英屬蓋（開）曼群島、維京群島等兩處常見台商「喬裝」成外資身分的買家，來台最大外國買家就屬馬來西亞，甚至一舉超越美國、日本與香港等地，而去年買進土地、建物面積分別約1991坪、9503坪。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，透過蓋（開）曼群島、維京群島來台買房的外資，通常是假外資、真台資，多為台灣富人或法人繞道到第三地設立公司，而且台灣房地產屬於極為封閉的內需型市場，缺乏「外國盤」。

根據內政部地政司最新發布的2024年年報，去年外國人來台買進土地、建物面積分別約4.59萬、4.52萬坪，其中建物前五大的買家，分別為馬來西亞、香港、荷蘭、美國以及英屬維京群島等。

至於去年香港人買進建物面積約8691坪，對比2023年的8122坪，再多出569坪、年增幅約7%，而馬來西亞人在2023年來台買進建物面積約6544坪，連前五大外國買家都擠不進去，但去年一共買進9519坪，一年多出近3千坪、年增幅逾45%，一舉躍居去年來台購置房產的最大外國買家。

根據地政司統計，去年外國買家來台買進建物分布比率，馬來西亞占比約21.04%、香港約19.21%、荷蘭約11.79%、美國約10.67%，以及英屬維京群島商約8.47%，前五大外國買家所買進的建物面積、占全年度比重逾71%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，前年荷蘭商海尼根啤酒宣布併購三洋維士比子公司，去年記憶體大廠美光科技在以74億元買下友達南科舊廠，今年再加碼30.5億買台中后里廠東側建物，顯見外商以生產用廠房為主。

進一步分析土地、建物的前五大外國買家身分，其中英屬蓋（開）曼群島、維京群島等兩處買家，是100%以法人身分買進台灣房地產，反觀馬來西亞以及美國則是100%以自然人身分買進。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便近幾年多了一些外國網紅，但可能偏向租屋機率較高，因此統計起來的外資，背後實際都還是台灣人在買，尤其真正的英屬維京群島人可能連台灣在哪都可能不太知道。

