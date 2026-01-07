獨家》台北101股權標售 中央存保：中資不得投標

台北101股權15.1%將公開標售，中資不得參與投標。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕資誠普華國際財務顧問公司受託舉辦台北101股權公開標售，此次標售普通股合計約占台北101股權15.1%，持有人為中聯信託，由中央存款保險公司以接管人身分辦理標售，公告底價為每股38.7元。根據中央存保公告，中資不能參與投標，也不得假借他人名義投標。

根據公告，台北101股權標售案分兩階段投標，第一階段為「資格標」，第二階段為「價格標」，投資人須經普華公司審查及中聯信託、中央存保複核通過資格標後，才能參與「價格標」。至於投資人資格，中國地區人民、法人、團體、機構或其於第三地區投資的公司，不得參與投標，亦不得假借他人名義投標；另，投標人如涉資恐及洗錢等，也不得參與投標。

請繼續往下閱讀...

相關人士表示，台北101大樓為台灣指標性建築，也可說是台灣的國家門面，因此對投標人資格必須有所要求，台北101大股東不能有中資背景，而且企業形象要正面，形象有爭議的企業，也可能在資格標階段就被排除。

資誠表示，此案分為A、B兩標，A標為統包，投資者須一次購買所有股權15.1%；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權，最小投資門檻為1%。依公告底價每股38.7元計算，A標底價約86億元、B標最小投資門檻底價約5.7億元。A標和B標同時開標，若B標出的價格高於A標，則採B標，反之亦同；但若B標投標股數不足標售股份總數的一半，則以A標為優先。

目前台北101經營權由公股主導，泛公股原持有台北101股權過半，2025年3月日本伊藤忠商社以每股38.7元釋出其持有的一半台北101持股，由公股銀行承接，泛公股持股比率從52%上升至約70%，成為絕對多數。這次台北101股權公開標售，之前曾傳出中信金對台北101股權有興趣，未來是否出手受矚目。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法