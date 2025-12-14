外國人掃台房產2》馬港2地買家 5年掃房接近1座台北101面積

〔記者徐義平／台北報導〕台灣房地產國際流通率並不高，主要仍以內需為主，不過，進一步彙整內政部地政司過去5年的統計年報，可發現香港、馬來西亞成為台灣房產的前兩大國外買家，而且2020至2024的5年期間，兩大國外買家合計買進建物面積達10.15萬坪，接近1座台北101大樓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，馬來西亞學生向來在台灣維持一定數量，甚至部分是華僑身分、在語言與生活習慣相通，畢業後就在台灣就業甚至定居，因而產生一些居住的需求購屋，至於，香港則是在前幾年氛圍比較動盪時，出現一小波的來台移居狀況，也看到少數港星在台生活的足跡。

根據統計年報資訊，2020至2023年，香港買家相當積極買進台灣房產，單一年度買進的建物面積均逾1.35萬坪，不過，2023、2024年則連續兩年跌破1萬坪，至於，馬來西亞買家的買盤的相對穩定，2020至2024年的單一年度買進建物面積落在5885至6864坪間，不過，去年突然大增、快要接近1萬坪。

馬來西亞擁有全球最大的「留台校友會」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，自2019年反送中運動以來，香港移民來台的人數在2021年達到高峰，隨後因審查趨嚴而回落，2024年居留人數下降至5368人，回到2019年水準，因此，購置房產面積需求也大幅下滑。

相對來說，馬來西亞華人來台留學、畢業選擇留台繼續就業的不少，甚至馬來西亞擁有全球最大的「留台校友會」網絡，在各行各業的創業、專業人士不在少數，尤其各類移民條件完整，因此儘管台灣房價高漲，但相較於新加坡的高門檻或馬幣幣值的長期波動，台灣房地產被視為相對保值且穩定的資產配置。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，馬來西亞房產稅負與交易成本更低、租金投報率更高，但近幾年馬國房市出現供給過剩疑慮，房價表現疲弱，或許有部份高資產華僑因此轉進台灣不動產。另外，也不排除是新加坡近期嚴查海外資金，導致外地資金繞道經馬國轉進台灣所致。

