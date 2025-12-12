震撼！英特爾測試14A製程工具 傳設備商中國子公司遭美制裁

路透披露，英特爾測試與中國關係深厚的設備商工具。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，兩名知情人士指出，英特爾今年已對與中國關係深厚的美企盛美半導體（ACM Research）晶片製造工具進行測試，該公司2家子公司去年被美國政府列入制裁名單，相關設備被可能用於英特爾最先進的14A製程。

報導說，盛美半導體總部設在加州，其上海與南韓子公司去年因被控支持中國政府控制商業技術，以用於軍事用途及製造先進晶片而禁止取得美國技術。盛美半導體否認該指控。英特爾執行長陳立武與中國的友好關係，致使今年8月被美國總統川普要求辭職。

這兩台被測試的所謂濕式蝕刻（Wet etch）設備可能用於英特爾最先進的14A製程，該製程預定2027年推出。路透無法證實英特爾是否決定將相關設備列入其先進製程工具之中，也沒有證據顯示英特爾違反美國規範。

盛美半導體對於涉及「特定客戶」不予置評，但證實「盛美美國團隊已從亞洲營運部門出售並交付多台設備給本國客戶」。該公司補充，已對「一家美國大型半導體製造商」出貨3台設備，相關設備正在測試中，當中一些已達到效能標準。

華府對中鷹派人士指出，美國政府已入股英特爾，而將一家子公司遭美制裁企業列入其最先進製程產品的設備商，將引發重大的國安疑慮。他們說，這可能使英特爾敏感的技術被轉移至中國，最終導致可靠的西方設備商被中國有關企業取代，以及來自北京的破壞行動。

拜登時期曾任白宮國家安全委員會官員、現為智庫外交關係委員會高級研究員麥奎爾（Chris McGuire）指出，英特爾測試盛美半導體工具「突顯美國技術保護政策的嚴重漏洞」。

他強調，「中國的設備可輕易被北京遠端或實際操控，以削弱甚至停止美國的晶片生產，美國企業在協助中國提升其晶片製造設備上不應扮演任何角色，因為這些是所有先進技術發展的基礎」。

盛美半導體創辦人王暉畢業自中國清華大學精密儀器系，1998年他在矽谷成立該公司，至今他仍擔任執行長，並持有該公司57％投票股權。他擁有美國國籍與中國永久居留權。

該公司網站資料顯示，盛美也出售設備給遭美制裁的中國長江存儲以及被美國防部認定與中國解放軍有關的長鑫存儲，另一遭美制裁的中芯國際佔盛美銷售額14％。

