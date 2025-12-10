走私突破管制！傳DeepSeek使用Blackwell晶片開發AI模型

傳DeepSeek透過走私，使用輝達Blackwell晶片開發AI模型。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《The Information》報導，中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek依賴美國禁止出口中國的輝達Blackwell晶片，開發其即將推出的AI模型。

該報導引述匿名消息來源說，輝達的Blackwell晶片透過允許其銷售的國家，走私進入中國。報導指出，含有這些晶片的伺服器在運抵中國前被拆解。

DeepSeek一名代表對該報導沒有給予立即回應。

彭博指出，今年1月間，DeepSeek推出一款效能堪比矽谷最先進產品，但成本十分低廉的AI模型後，引發全球關注。這家新創公司由中國避險基金幻方量化（High-Flyer）投資成立，該基金在2021年囤積1萬顆輝達圖形處理器（GPU），早於美國對輝達先進晶片與其他處理器實施出口管制前。

9日美國總統川普批准輝達向中國出口較舊款的AI處理器H200，但更強大的Blackwell仍禁止對中國出口。

