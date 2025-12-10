歐中貿易失衡擴大 歐盟商會：人民幣貶值致歐企陷危機模式

人民幣貶值有利中國出口。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國歐盟商會10日報告指出，在美國高關稅政策實施後，中國對歐洲、澳洲與東南亞的出口激增，截至11月，中國貿易順差首度突破1兆美元，歐盟與中國的貿易失衡擴大，加上北京廣泛的稀土與關鍵礦產出口管制措施，使「歐洲企業已陷危機模式」。

數據顯示，中國11月對美出口年減29％，對歐洲出口卻年增14.8％。以貨櫃計算，歐盟與中國的貿易失衡擴大至1：4，相較之下，2019年為1︰2.7。

持續的通膨與人民幣兌歐元走貶，加劇歐企的貿易困境。歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）說，「中國經濟最大的問題或許是工業生產者出廠價格連續38個月通縮。當存在中國通縮而歐洲通膨時，貨幣失衡的問題也惡化」。

他指出，一些經濟學家估計，人民幣兌歐元低估逾40％。他說，「低估的人民幣就是對出口的補貼」，這將使中國的貿易夥伴採取報復行動，比如啟動反傾銷調查與課徵關稅等。

他表示，「必須就匯率對中國經濟及其貿易夥伴的影響，展開討論」。他說，允許人民幣升值「符合中國自身利益」，有助於提升其國內購買力，並降低國際貿易緊張。

無獨有偶，國際貨幣基金（IMF）同一天也公佈報告，呼籲中國解決其經濟的「嚴重」失衡，包括連月通縮已導致人民幣的實質匯率貶值，加劇貿易衝突。

該報告說，「中國相較於貿易夥伴的低通膨已導致實質匯率貶值，有助於出口強勁、支撐成長，但也加劇外部失衡；中國龐大的經濟規模，以及升高的全球貿易緊張，使對出口的依賴難以持續其強健成長」。

日趨嚴重的貿易失衡，加上北京之前限制稀土出口的措施以及荷蘭安世半導體公司相關爭議，加劇歐企對供應鏈安全的疑慮。

中國歐盟商會建議企業消除對單一來源的依賴。其報告說，由於北京的出口管制措施，每3家在中國的歐企就有1家尋求中國之外的採購來源。彥辭說，「如果貿易無法讓雙方獲利，自由貿易的觀念便崩解，我認為如今這是重大挑戰」。

