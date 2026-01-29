被拱參選台北市長 台北101董事長賈永婕親回7個字

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓成功，台北101董事長賈永婕人氣瞬間爆棚，網友力拱賈永婕參選台北市長，賈永婕今天面對媒體詢問7個字回應，「絕對絕對不可能」，從政超出她能力範圍了，也沒興趣。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓成功，台北101董事長賈永婕人氣瞬間爆棚，網友力拱賈永婕參選台北市長，賈永婕今天面對媒體詢問7個字回應，「絕對絕對不可能」，從政超出她能力範圍了，也沒興趣。

賈永婕表示，台北101開放霍諾德攀爬101不是要賺多少錢，主要是台北101在全球曝光，觀光客想要來台北101，觀光客來台灣，不只會到台北101，也會到台北和台灣其它景點，更重要的是讓全世界看到不一樣的台灣，台灣願意且敢做這件事。

請繼續往下閱讀...

被問到霍諾德攀爬101對台北101的正面助益，她說，台北101短時間吸引全球目光，很難量化數值有多少，攀爬當天觀景台人數增加20%，多數人都在大樓外觀看，但台北101要的不是瞬間爆量的人潮，而是大家都持續要來台北101的意念。

對於副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰在發文祝賀霍諾德挑戰攀爬台北101成功時，貼文中稱「台灣101」，媒體追問台北101是否會評估改名為台灣101？

賈永婕認為，台北101是伴隨很多人成長的地標名字，它就在台灣，沒有改名的必要性，也沒必要在文字討論，這是泛政治化的議題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法