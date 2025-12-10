台灣經濟表現力壓南韓原因 韓媒：政府與企業合力打出速度戰

南韓媒體指出，台灣今明2年經濟成長率力壓南韓，主要因為政府政策與企業步調一致，展開「速度戰」，最終反映在經濟成長。（示意圖，取自Freepik）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《每日經濟新聞》報導，南韓經濟財政部10日指出，亞洲開發銀行（ADB）在其12月修訂的預測中，將台灣今明2年的經濟成長預估上調至7.3%和4%，南韓今明2年的經濟成長預估則為0.9%和1.7%，並稱在半導體投資強勁成長的帶動下，「台灣正在擴大與南韓的經濟差距」。

報導說，今年台灣在東亞主要經濟體中實現了最高的經濟成長率7.3%，預計明年將維持4%的高成長，但南韓則預測其經濟成長率在0至1%的區間。ADB在其9月的預測中指出：「由於高性能AI半導體需求的爆炸性成長，台灣製造業蓬勃發展，而南韓的工業生產則因美國限制向中國出口高頻寬記憶體（HBM）和提高關稅而下滑。」

半導體無疑是推動台灣經濟成長最強勁的引擎。台積電位於台灣南部高雄的2奈米製程工廠已經完工，這座工廠占地相當於46個足球場，該項投資高達1.5兆美元（新台幣46.8兆元）。從今年下半年開始，這座工廠將開始量產精密製程產品，產品良率已達60%，待全面投產後，良率將進一步上升，並創造7千多個高科技就業機會，以及2萬個建築業就業機會。

在半導體投資方面，台灣的表現優於南韓。根據國際半導體產業協會（SEMI）的數據，今年上半年台灣的半導體設備採購金額高達158億美元（新台幣4931億元）1月至7月進一步增至170億美元（新台幣5305億元），年增130%。超越南韓的150億美元（新台幣4681億元）。

此外，美國發動的關稅戰所引發的「提前出貨」效應也發揮效應。由於在關稅上調前搶到先機，台灣出口成長率從今年第一季的19%飆升至第二季的35%；同一期間，台灣的民間投資成長18.2%，光機械設備投資增幅就超過40%。政府政策與企業步調一致，展開「速度戰」，最終反映在經濟成長。

事實上，今年10月台灣的出口金額達到618億美元（新台幣1.93兆元），再度超越南韓的596億美元（新台幣1.86兆元）。今年8月，台灣的出口金額首度超越南韓，10月進一步擴大差距。而在2024年，情況剛好相反。2024年南韓的出口金額為6840億美元（新台幣21.3兆元），居世界第六大，台灣為4740億美元（新台幣14.8兆元），排名世界第十六，南韓的平均每月出口金額為500億美元至600億美元，（新台幣1.56兆元至1.87兆元）台灣僅400億美元（新台幣1.25兆元），兩者根本無法相提並論。

然而，今年1月至10月，台灣累計出口額年增31.8%。達5144億美元（新台幣16.1兆元），10月單月出口額年增49.7%，首度突破600億美元大關，令南韓政府感到意外。

