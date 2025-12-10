Gogolook11月營收創單月新高 明年挑戰再登新巔峰

Gogolook指出，Whoscall全球用戶規模穩健上升，在泰國與菲律賓地區的活躍用戶數量持續高度成長。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）受惠於東南亞市場擴張與多元產品線佈局，11月營收1.02億元，月增5%、年增12.3%，創下歷年單月新高紀錄，今年前11個月營收累計為9.47億元、年增21.2%，同寫歷年新猷，管理層指出，明年營收成長目標優於產業平均表現，可望再度登上新巔峰。

Gogolook指出，目前消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。管理層看好2025全年獲利表現，第四季在行銷費用回歸常態與營收持續成長下，每股盈餘（EPS）有機會顯著增加。而在跨越關鍵規模（critical mass）加上 AI 導入持續提升營運效率，明年獲利亦可望大幅提升。

Gogolook觀察，旗下金融科技服務「JUJI 招財麻吉」推廣成果持續擴大，今年營收將呈倍數成長，由於流程全面自動化，可大幅降低核貸過程中的人力成本與縮短等待時間，較傳統的獲客方式效率更高，同時運用AI持續優化風險控管，有助維持低延滯率。而另一項產品「袋鼠金融」則將持續擴充服務數量，並積極強化流量變現效率，整體金融科技事業可望於明年開始貢獻獲利。

消費者防詐服務方面，Whoscall全球用戶規模穩健上升，MAU （月活躍用戶） 在泰國與菲律賓地區持續高度成長。受惠於第三季新推出的多人訂閱方案，並差異化定價策略提升付費比例 ，Whoscall訂閱收入可望繼續增加，數位廣告收入則逐漸穩步回升，在MAU增溫之下可望維持正面貢獻。

