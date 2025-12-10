「金」夭壽！黃金新「預測價」出爐 白銀再噴出歷史天價

黃金週二（9日）上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）決議公布前夕投資人保持樂觀，黃金週二（9日）上漲，白銀則在供給吃緊的情況下，歷史上首次突破每盎司60美元，分析師看好白銀會突破每盎司70美元、黃金價格則有機會漲至5000美元。

黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司4211.77美元；2月交割黃金期貨上漲0.4%，報每盎司 4236.2 美元。

請繼續往下閱讀...

現貨白銀價格上漲4.3%，至每盎司60.74美元，創歷史新高。 Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示：「人們預計未來幾年白銀的工業需求將十分強勁，這就是白銀價格上漲的原因。」

RJO Futures市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「黃金目前的波動，主要和白銀的大漲、以及對再次降息1碼的預期有關。」交易員目前認為，本週降息1碼（25個基點）的可能性為87.4%。

與此同時，美國勞工部的JOLTS報告顯示，10月職位空缺上升至767萬個，高於市場預期的715萬個，顯示勞動力市場強勁。

哈伯康說，黃金並未把這份就業報告放在心上，「我們可能在2026上半年看到白銀價格突破每盎司70美元，以及黃金價格朝每盎司5000美元奔去。」

