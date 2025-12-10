SpaceX擬籌資300億美元啟動IPO 市值有望衝上1.5兆美元

知情人士透露，SpaceX正在推進IPO計劃。（路透資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX正在推進首次公開發行（IPO）計劃，目標是籌集超過300億美元（約新台幣9372億元）的資金，有望將該公司市值推上1.5兆美元（約新台幣46.86兆元），成為有史以來規模最大的上市交易之一。

綜合外媒報導，馬斯克曾在2020年表示，SpaceX計劃在未來幾年內，只要星鏈（Starlink）的收入成長變得平穩且可預期，就會推動上市。

知情人士表示，SpaceX已開始就上市事宜與銀行進行協商，可能在明（2026）年6月或7月左右上市。不過IPO的實際情況仍可能會根據市場狀況或其他因素有所調整，其中1名知情人士稱，IPO也可能會延後到2027年。

馬斯克領導的SpaceX目標市值是1.5兆美元（約新台幣46.86兆元），這將使SpaceX接近石油巨頭沙烏地阿美（Saudi Aramco）在2019年上市時的創紀錄市值，當時沙烏地阿美籌資290億美元（約新台幣9059.6億元），是直達到1.7兆美元（約新台幣53.1兆元），仍是目前全球唯一一家上市市值即達到1兆美元（約新台幣31.24兆元）的公司。

知情人士透露，SpaceX近期敲定了新一輪內部股票出售計劃，與此同時，馬斯克和董事會推動了上市和增資計劃，包括關鍵崗位的招聘以及資金用途等。

SpaceX能夠更快進入公開市場，部份原因是其快速成長的星鏈衛星網路服務表現強勁，包括直接面向行動用戶的業務前景，以及星艦（Starship）前進月球和火星的火箭研發進展。知情人士表示，SpaceX計劃利用IPO籌集的部份資金來研發太空資料中心，包括購買運行這些資料中心所需的晶片。

知情人士透露，SpaceX在這輪二次發行中將每股價格定在420美元左右，將估值推至先前報告的8000億美元（約新台幣24.99兆元）上方。2名知情人士表示，該公司也允許員工出售價值約20億美元（約新台幣624.8億元）的股票，而SpaceX也將參與部份股票回購。

