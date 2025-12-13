MIT小巨人1》從夜市起家到行銷30國 得意中華寫下台灣滷味傳奇

得意中華食品以夜市滷味路邊攤起家。（記者李惠洲攝）

〔記者蘇福男／專題報導〕台灣滷味香氣四溢風靡全球，也締造不少傳奇故事，高雄得意中華食品公司以夜市滷味路邊攤起家，30幾年來靠著誠信與堅持，把一鍋滷味滷進世界舞台，如今產品行銷30餘國、年營業額破億，還打造出全球第一間《台灣滷味博物館》，每年吸引數十萬人朝聖，寫下令人難以置信的「夜市人生」。

一鍋滷味滷進全球 年營收破億

台灣滷味博物館不僅能看見滷味製程，還能聞香、試吃、DIY滷味體驗。（記者李惠洲攝）

得意中華食品創辦人林琮隆、陳秀卿夫婦，原是朝八晚五的上班族，為了貼補家用、兼顧家庭，帶著僅有的5000元在高雄十全夜市擺起滷味攤，為了讓滷味「滷得更久、賣得更遠」，夫妻倆不斷進修，參加政府輔導創業班、赴各大專院校取經，學習滷製與保存技術，研發出不含味精、防腐劑的健康滷味，口碑迅速打開，不但賺到人生第一桶金，也萌生築夢蓋廠、進軍國際市場的雄心。

拒絕西進中國 堅持根留台灣

得意中華食品把一鍋滷味滷進世界舞台，如今產品行銷30餘國、年營業額破億。（記者李惠洲攝）

2002年國內掀起「西進中國」熱潮，但林琮隆、陳秀卿堅持「根留台灣」，得知岡山本洲工業區釋出土地，推出「006688方案」協助中小企業興建廠房，兩人克服萬難，2005年得意中華落腳本洲工業區，廠房雖僅有450坪，是區內最小的一塊地，但「麻雀雖小、五臟俱全」，通過GMP國家認證與HACCP、ISO22000等國際標準，讓滷味走出國門、成功外銷。

濁水溪以南 第一間觀光工廠

得意中華食品打造全球第一間《台灣滷味博物館》，每年吸引數十萬人朝聖。（記者李惠洲攝）

一般食品廠基於商業機密，鮮少對外開放，得意中華反其道而行，配合政府推動「觀光工廠」政策，2008年投資成立全球第一座《台灣滷味博物館》，也是濁水溪以南第一間觀光工廠，館內不僅能看見滷味製程，還能聞香、試吃、DIY滷味體驗，每年吸引數十萬觀光人潮，成為寓教於樂的熱門景點，由於占地不敷使用，2011年得意中華再投資擴廠至1000坪。

食品業向來受食安風暴影響甚鉅，一有風吹草動，往往首當其衝，但董事長陳秀卿認為，「危機就是轉機」，滷味博物館因製程公開透明，讓消費者「看得見食安」，因此每當業界爆發危機時，得意中華反而成為「安心品牌」，生意不減反增。

疫情爆發前，滷味博物館每月接待超過600台遊覽車、2萬4000名遊客；即使疫情後人潮一度驟減，如今也恢復至每月約300台遊覽車、1萬2000人造訪，香氣再度飄散全台。

疫情期間 化身農產救火隊

高雄農漁產品豐富多元，台灣滷味博物館協助加工處理。（記者李惠洲攝）

疫情期間，農漁產銷受阻，得意中華化身「救火隊」，當「台灣鴨」滯銷無法外銷中國，公司受託研發「胡椒豬肚鴨」、「紅藜蔬鴨粥」等新商品，意外大受歡迎，養生湯品更是熱銷全台，甚至當高雄香蕉過剩，得意中華再推出以青香蕉和嫩排骨燉製的「失戀回魂湯」，以「失戀吃香蕉皮」的趣味梗創造話題，成功帶動消費熱潮。

2023年「雞蛋之亂」爆發，大量進口蛋滯銷，滷味博物館緊急協助加工成茶葉蛋，每天處理10萬顆，總計去化5000萬顆蛋，成功化解危機、支援產業。

30多年來，從夜市路邊攤到全球市場，得意中華用滷味寫下台灣中小企業傳奇，總經理林琮隆說：「我們的夢想很單純，就是讓全世界都聞得到台灣的滷味香。」

