原來的「LINE錢包」在這裡！一卡通：掌握「３步驟」轉帳、繳費都好用

一卡通提醒原LINE錢包用戶，「原來的LINE錢包在這裡」，呼籲只要下載iPASS MONEY APP並登入，就可看到原本儲值的金額（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕被視為今年電子支付界大事的LINE Pay電支「LINE Pay Money」上線，至今已逾10天，實務上，仍有許多用戶對於新舊錢包「一頭霧水」，讓原本提供轉帳服務的一卡通，忍不住疾呼「原來的LINE錢包在這裡」，呼籲用戶只要下載iPASS MONEY APP、原電話登入帳號，再開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，完成3個步驟，各項轉帳、繳費都可順利完成。

LINE Pay於12月3日下午3時正式推出全新電支LINE Pay Money，平日習慣以LINE Pay 付款的用戶，紛紛搶先註冊，但不少人在完成註冊後，看著「LINE Pay Money」金額為「０」，驚呼「錢不見了」。對此，一卡通重申，原本民眾在LINE中最常用的LINE好友轉帳、生活繳費功能，其實是一卡通「 iPASS MONEY」提供，原本錢包裡的錢自然在「 iPASS MONEY」中，新下載的「LINE Pay Money」是新錢包，裡面沒有錢很正常。

請繼續往下閱讀...

至於原本一卡通「 iPASS MONEY」的錢，不會自動跑進「LINE Pay Money」新錢包中，用戶只要下載iPASS MONEY APP，以原本的電話號碼登入帳號，就可看到用戶原帳戶的餘額，先前使用的生活繳費，以及相關設定資料與交易紀錄，均完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都可無縫接軌、繼續使用。

一卡通更提供讓交易更流暢的「小撇步」，在iPASS MONEY APP「錢包帳戶」的「帳戶服務」中，進行「銀行自動儲值設定」，並開啟「交易差額儲值」及「自動儲值」２功能，就可在錢包裡的餘額不足時，自動由指定的帳戶自動儲值，補足該筆消費金額並進行支付；並且在錢包的餘額低於設定金額時，自動為錢包儲值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法