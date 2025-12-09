中信銀行海外再添據點 印尼子行三寶瓏分行開業

中國信託銀行印尼子行三寶瓏分行正式開業，中華民國駐印尼代表大使洪振榮（中）、中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎（右）與總經理Iwan Satawidinata（左）共同出席開幕儀式。（中國信託銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕受惠於印尼2.8億人口市場、年輕勞動力結構，以及政府積極推動投資便利化政策，近年臺商赴印尼投資呈現穩健成長態勢，中國信託銀行1997年即成立印尼子行，目前在印尼已有12個營運據點，今（9）日印尼子行（PT Bank CTBC Indonesia）三寶瓏分行（Semarang Branch）正式開業，該處正是目前新進臺商投資與現有臺商擴廠的重要地區，期待可補足中國信託銀行印尼布局，強化海外發展版圖。

今日舉行的開業儀式，中華民國駐印尼代表大使洪振榮、印尼金管局代表Tias Retnani、印尼央行代表Nita Rachmenia、印尼中爪哇台商會理事長黃媽易、中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎、中國信託銀行印尼子行總經理Iwan Satawidinata、中國信託銀行東南亞法金事業處處長黃勝文，及中國信託銀行的客戶逾80位貴賓出席。

中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎指出，中國信託銀行印尼子行成立於1997年，總資產達26兆印尼盾，共設有12個營運據點，分布於西爪哇的雅加達（Jakarta）、西爪哇的萬隆（Bandung）及東爪哇的泗水（Surabaya）。

中信銀觀察，印尼擁有龐大的2.8億人口市場、年輕勞動力結構，臺商早期多以紡織、製鞋、金屬加工等勞力密集產業為主，因全球供應鏈重組、美中貿易緊張及東協內需崛起，投資型態逐漸轉向機械、電子零組件、汽機車零配件、精密製造與智慧化設備等中高階產業；食品加工、批發流通、物流與內需導向的服務業也明顯增加。

中信銀分析，印尼的三寶瓏、泗水、巴淡島等港口與工業區因具備勞動力與出口條件，兼具「內需市場」與「出口基地」雙重價值，已成為臺商在東協中僅次於越南的關鍵據點，其中西爪哇和中爪哇為臺商主要的落腳地，在區域供應鏈中的角色正逐步增強，預期未來仍是全球企業關注的重要市場。

中國信託銀行表示，目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，也在馬來西亞、緬甸均設有辦事處，更是泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局完整，為臺灣最國際化的銀行，將持續透過集團海外平臺優勢，攜手客戶走向國際。

