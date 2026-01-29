LTN經濟通》不再當超商 美零售龍頭變科技股

沃爾瑪在2026年1月20日正式加入那斯達克100指數。（美聯）

沃爾瑪股票轉到Nasdaq交易

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）於2025年12月9日正式更換掛牌地點，從紐約證券交易所（NYSE）轉至那斯達克（Nasdaq），這個看似技術性的決定，卻被市場視為其企業定位與估值邏輯的重大轉向。外界普遍解讀，沃爾瑪正試圖擺脫長年被視為「賣場零售商」的框架，全面擁抱科技企業身分，為下一階段成長鋪路。

在紐交所掛牌期間，沃爾瑪長期被歸類於「必需消費品」族群，本益比多落在20至25倍區間，反映市場對傳統零售成長性的保守預期。然而，轉板那斯達克後，市場開始以科技股邏輯重新評價沃爾瑪，其本益比一度拉升至40倍上下，明顯脫離傳統零售估值帶。分析人士指出，這不只是換個交易所，而是一場「估值保衛戰」，沃爾瑪拒絕再被當成單純賣菜、賣日用品的公司。

美國超市巨頭之一Kroger與收購亞伯特森的合併案破局，傳大量門市被迫關閉。（示意圖／取自Pixabay）

市場轉而把沃爾瑪與亞馬遜比價

更關鍵的是，沃爾瑪於2026年1月20日正式納入那斯達克100指數，取代阿斯特捷利康，象徵其正式進入全球科技投資人雷達。在數位化、AI與電商布局持續深化下，沃爾瑪市值於2026年初一度突破1兆美元，市場開始將其與亞馬遜並列比較，而非僅與其他超市同業對照。

與沃爾瑪形成強烈對比的是，美國傳統超市產業正加速進入「集體黃昏」。同為龍頭的Kroger，因併購Albertsons的246億美元合併案遭美國政府以反壟斷為由封殺，被迫關閉大量門市。原本為通過審查而規劃的門市剝離方案隨合併破局一併瓦解，關店性質從「策略調整」變成「止血撤退」。Kroger已宣布在18個月內關閉約60家門市，並提列1億美元資產減損。

Albertsons則因失去併購「保命符」，被迫恢復獨立營運，面臨高昂人力成本與沃爾瑪價格戰夾擊，不僅需處理2026年到期的6億美元債務，還陸續關閉業績不佳門市。包括Joann Fabrics破產、Rite Aid大舉收店在內，美國中大型超市正快速退場。

分析指出，關鍵差異在於規模、數據與科技。沃爾瑪憑藉龐大採購量、AI供應鏈與高度自動化物流，能將價格壓到同業難以匹敵的水準；反觀Kroger與Albertsons在採購議價、自動化投資與數位轉型上皆難以追趕，只能在沃爾瑪與德國廉價超市Aldi夾擊下節節敗退。

沃爾瑪用AI重組人力，電商終於不再燒錢。（美聯）

其它傳統量販店 正快速萎縮

沃爾瑪的轉型並非口號。最新數據顯示，其超過一半的線上訂單已在自動化設施中完成，逾40%的新程式碼由AI生成或輔助編寫。公司持續延攬工程人才，並要求團隊部署可自動化複雜流程的AI代理。管理層也明言，未來3年全球員工人數將大致持平，但工作結構將徹底重塑。

為加速轉型，沃爾瑪在2026年初完成關鍵高層改組，任命具亞馬遜背景、熟悉電商與供應鏈科技的戴維．古吉納（David Guggina）掌管美國市場，同時由零售老將約翰．弗納（John Furner）出任集團執行長，主導整體AI與組織變革。古吉納最具代表性的成果，是在2026會計年度第一季，首次讓沃爾瑪美國與全球電商業務同步轉盈，終結外界對其電商「永遠燒錢」的質疑。

財務長指出，電商獲利關鍵在於配送密度與速度。沃爾瑪目前可在3小時內為95%的美國家庭完成配送，自動化物流與門市即時出貨大幅降低單位成本，2025年美國電商虧損年減80%。

分析師指出，美國零售的未來恐只剩沃爾瑪和亞馬遜這兩條主幹道，其他零售商只能選邊站。（路透）

「用零售長出科技」

沃爾瑪擁有亞馬遜難以複製的「真實世界資料」。其每週約2.4億名顧客，消費集中在食品與日用品等高頻剛需，線上線下全面打通，形成即時需求數據閉環。這些數據反映的不是「可能會買什麼」，而是「現在一定要買什麼」，成為動態定價、補貨與個人化推播的核心引擎。

分析認為，亞馬遜是「用科技長出零售」，而沃爾瑪則是「用零售長出科技」。未來美國零售只剩兩條主幹道：一條是亞馬遜的雲端與演算法路線，另一條是沃爾瑪以實體高頻需求為入口、反向長出科技與平台服務的模式。缺乏數據密度與科技外溢能力的傳統超市，恐怕已難再撐起第三條道路，只能被迫選邊站，成為平台的附屬角色。

