這碗泡麵很厲害！家樂福公布2025年熱銷泡麵前10名

〔記者楊雅民／台北報導〕家樂福今天公布今年前11月「國產與進口泡麵排行榜」，國產泡麵依舊由統一肉燥麵奪冠，進口泡麵則由韓國農心辛拉麵拿下銷售王寶座。

家樂福表示，今年國產泡麵市場依舊由「3大國民經典」穩坐年度前3名，統計1~11月熱銷前10名泡麵銷售額介於 9900 萬~2380 萬元之間，前3名泡麵維持長年屹立不搖「十年不敗神話」，展現消費者對經典口味的超高忠誠度。

第1名為統一肉燥麵（包 / 85g）銷售額 9900 萬元；第2名為來一客鮮蝦魚板（杯 / 63g）銷售額 8600 萬元；第3名為滿漢大餐蔥燒牛肉（包 / 187g）銷售額 5500 萬元。

第4名為科學麵原味（包 / 40g）；第5名為維力炸醬麵（包 / 90g）；第6名為台酒花雕雞麵（包 / 200g）；第7名為味味A排骨雞湯麵（袋/90g）、第8名為統一辣味蔥燒牛肉（袋/ 90g）；第9名為來一客辛辣香菇（杯/69g）；第10名為統一鮮蝦麵（包/83g）。

營多珍饌印尼極品炒麵連2年躍升年度前3名內，唯一緊追韓系的進口泡麵。（家樂福提供）

家樂福2025年度進口泡麵銷售榜單，出現了驚人的改變，韓系品牌不僅連霸蟬聯熱銷王座，更在TOP10排行榜拿下「9」個席位，TOP20內創下「19」個席位！

第1名為農心辛拉麵超值包（120g ×5）銷售額 5500 萬元；第2名為農心爽口海鮮烏龍麵超值包（120g ×5）銷售額 1550 萬元（5入/特價180元/包）；第3名為營多珍饌印尼極品炒麵（80g）銷售額 1200 萬元（5入/特價69元/包）。

第4名至第10名分別為農心安城湯麵超值包（125g ×5）、韓式小雞麵（雞汁味）（30g x24）、韓式小雞麵（香辣味）（28gx24）、不倒翁起司拉麵（袋）111g、農心安城湯麵（包）125g、農心辛拉麵 辣白醬超值包、農心辛辣白菜風味拉麵超值包120g x5。

其中，營多珍饌印尼極品炒麵以強烈香料、乾拌Q感與多國旅遊熱潮加持，累積著一群死忠的粉絲，連2年躍升年度前3名內，唯一緊追韓系的進口泡麵。

