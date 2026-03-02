LTN經濟通》中國紅利時代結束 北歐名店斷尾求生

瑞典家具巨頭IKEA今年1月再拋出震撼彈，宣布將自2月2日起，一口氣關閉中國境內7家大型商場。（示意圖，路透）

IKEA在中國關閉7家大型店

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典家具巨頭IKEA近期宣布在中國關閉多達7家大型商場，涵蓋上海寶山、廣州番禺、天津中北、南通、徐州、寧波與哈爾濱等城市，引發市場高度關注。繼去年已關閉2家門市後，此次集中收縮的幅度與範圍，顯示其在中國市場正面臨結構性轉折。根據香港01報導，宜家中國將從過去的「規模擴張」轉向「精準深耕」，未來兩年聚焦北京與深圳等核心市場，並推動小型門市與線上佈局，以求重新貼近消費者生活場景。

IKEA自1998年進入中國以來，曾以北歐風格、高性價比與DIY組裝概念迅速走紅，成為中產階級消費文化的象徵。週末逛宜家、在樣品屋拍照、在餐廳消磨時光，幾乎是城市家庭與年輕族群的共同記憶。然而，隨著中國房地產市場步入調整期，過去支撐家居產業高速成長的「新房紅利」逐漸消退，家具需求不再以整屋配置為主，而轉向局部更新與個別添購。這種需求結構的改變，直接削弱大型倉儲式賣場的核心優勢。

年輕世代更傾向租屋而非購房，對「一次性、大量購買全套家具」的需求明顯下降。（示意圖，彭博）

中國消費行為轉型

更深層的挑戰來自消費行為的轉型。年輕世代購房比例下降、租屋人口增加，使「一次性購齊全套家具」的情境愈來愈少見。取而代之的是小件化、即時化與個人化消費，人們更傾向透過電商平台分批購買生活用品，而非專程前往郊區商場耗費半天時間完成大宗採購。當購物決策轉向線上與碎片化，IKEA過去依賴高客流與高客單價的大型門市模式，自然承受沉重營運壓力。

此外，本土品牌的快速崛起亦加劇競爭。中國家具企業憑藉更靈活的供應鏈、更低成本與更快交付速度，迅速搶占市場，甚至在設計風格與功能規劃上更貼近小戶型與年輕族群需求。許多極簡風格、模組化設計與收納概念，被本土廠商快速仿效並進一步本地化，使IKEA長期引以為傲的產品差異化優勢逐漸縮小。德國之聲亦指出，在高度成熟且競爭激烈的電商環境下，IKEA的數位轉型步伐相對緩慢，進一步削弱其市場競爭力。

在許多中國城市居民的集體記憶中，IKEA曾不只是一家家具賣場，而是一種生活方式的象徵。（示意圖，法新社）

IKEA關店「壯士斷腕」

面對多重壓力，IKEA此次關店更像是一場「壯士斷腕」式的策略重整，而非單純經營失誤。關閉表現不佳或成本過高的門市，重新配置資源至更具潛力的核心城市，成為必然選擇。同時，IKEA積極推動小型門市與市中心據點，將展售空間縮小，聚焦熱銷商品、生活靈感展示與即時下單服務，藉此融入消費者日常動線。這種「輕量化」布局，試圖降低租金與人流依賴，提升營運彈性。

在產品策略上，IKEA亦逐步加強本地化調整。從家具尺寸、收納設計到居家風格，均更貼近中國城市居住空間狹小、功能多元的實際需求，嘗試擺脫單一北歐生活樣板，轉而提供更具在地適應性的解決方案。這意味著IKEA不僅在門市型態上轉型，更在品牌定位與設計理念上重新思考自身角色。

近年來，IKEA開始大力推動小型門市，將展售空間壓縮，選址更貼近市中心或大型商業區。（示意圖，彭博）

IKEA是跨國零售品牌縮影

IKEA在中國的轉折，其實也是跨國零售品牌普遍面臨的縮影。中國市場依然龐大且充滿潛力，但過去「進入即可高速成長」的紅利時代已經結束。當房市降溫、消費升級與數位化浪潮同時發生，企業必須具備更精準的市場洞察、更高效率的營運模式與更快速的策略調整能力，才能在激烈競爭中生存。

總體而言，IKEA的關店並非撤退，而是一次深層重塑。中國仍是其全球戰略不可或缺的一環，龐大的城市人口與對生活品質的長期追求，依舊提供穩固需求基礎。然而，未來的成長路徑將不再依賴大規模展店，而是仰賴小型化、數位化與高度本地化的精準經營。對IKEA而言，中國市場不再是一條直線擴張的康莊大道，而是一條必須不斷修正方向、靈活應對變局的蜿蜒山路；能否成功轉型，將決定其在這個全球最具競爭力零售市場中的下一個十年。

