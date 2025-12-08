中國狂倒貨歐洲 華爾街點名這4國淪海嘯第1排、最慘是它

中國產能過剩情況嚴峻，為提振出口，低價倒貨海外，歐洲慘淪海嘯第一排。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷及內需不振，產能過剩情況嚴峻，為提振出口，低價倒貨海外，歐洲慘淪海嘯第一排。高盛最新報告指出，預計到 2029 年底，中國出口競爭加劇將使歐元區 GDP 下降約 0.5%，德國、義大利、法國和西班牙的GDP都將受到波及，德國最慘，預計未來四年實質GDP將因此下滑約0.9%。

《歐洲新聞台》（Euronews）報導，隨著北京以出口導向推動經濟復甦，歐洲經濟體可能首當其沖，承受日益激烈的全球貿易競爭所帶來的衝擊。高盛示警，由於競爭加劇和歐盟政策應對不力，德國、義大利、法國和西班牙的GDP將因此下滑。

高盛經濟學家皮耶多梅尼科（Giovanni Pierdomenico）表示，歐元區尤其容易受到中國商品供應增加的負面影響，這可能會擴大歐元區與中國的雙邊商品貿易逆差，衝擊本就疲軟的國際競爭力。

他說，「我們預計，到 2029 年底，中國出口競爭加劇將使歐元區 GDP 下降約 0.5%。」根據高盛估計，德國面臨的挑戰最大，預計未來四年其實質GDP將因此下降約0.9%，義大利GDP將受到0.6%的衝擊，法國和西班牙GDP將分別受到約0.4%的衝擊。

高盛估計，過去5年裡，歐元區出口在全球主要市場中，市佔率已損失高達4個百分點，並被中國出口商蠶食。中國出口每增加1美元，歐洲出口通常就會減少20到30美分，這種替代效應正在削弱歐洲的競爭優勢。

報導稱，儘管歐盟已推出多項措施以增強經濟韌性，但高盛仍對這些措施的有效性持懷疑態度。該銀行分析師塔代伊（Filippo Taddei）認為，歐洲自身的脆弱性阻礙了其應對能力。

高盛強調，國防是歐洲唯一真正投入大量資金的主要政策領域。歐盟的「2030年戰備計畫」（ReArm Europe）獲得了「歐洲安全行動計畫」提供的1500億歐元貸款支持，這與其他資金不足或進展緩慢的舉措形成了鮮明對比。

即便在這一點上，歐洲也遠遠未能實現自給自足。其國防雄心仍嚴重依賴中國供應的關鍵原料，特別是武器系統、無人機、感測器和先進電子產品中使用的稀土元素。高盛分析師傳達的訊息很明確，如果沒有更統一和積極的產業戰略，歐洲就有可能在其曾經領先的產業中失去陣地。

