LINE TODAY揭曉2025年度十大熱門新聞！「川普關稅政策」奪冠

LINE TODAY揭曉2025年度十大熱門新聞，由「川普關稅政策」奪冠。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE TODAY今（8）日公布「2025年度十大熱門新聞」與首屆「討論牆熱門話題」榜單。總覽榜單結果，民眾的關注焦點橫跨經濟民生、社會安全及重大突發事件，反映了當前社會對內外部風險的高度警覺性。

今年的年度熱門新聞榜首由國際性的「川普關稅政策」奪得。該政策引發了全球經貿體系的震盪，其後續效應進一步牽動了台灣的物價波動與產業環境變化，顯示民眾對全球經濟局勢影響本土生活的關注度極高。

請繼續往下閱讀...

緊隨在後的熱門新聞，則是藝人大S 因病離世的相關報導位居第二。這起事件迅速喚起了社會大眾對流感重症風險的重視，促使疫苗接種量在短時間內迅速攀升，凸顯了社會安全與健康議題的敏感性。

此外，「台中百貨氣爆」排名第三，突顯公共安全網的穩固性受到嚴格檢視； 花蓮災後「數十萬鏟子超人湧花蓮」展現台灣社會強大的民間凝聚力，拿下第四名；「詐騙太猖獗」揭露的跨境犯罪產業鏈，則成為年度新聞第五名。

而與民眾密切相關的「國定假日制度調整」為第八名，「全民普發現金一萬元」為第九名，顯示民眾對民生「小確幸」議題的關注度。

此外，LINE TODAY討論牆於8月上線，首次公布熱門話題，用戶在下半年最關注的議題集中在「政治」、「民生」與「社會安全」三大方向，反映了當前社會輿論的脈動與焦慮。

「柯文哲司法風暴延燒」高居討論度榜首，顯示用戶對高層政治人物動向及司法議題有高度的討論熱情；排名第二的「普發現金怎麼發」，因13歲的代領門檻，引發了用戶對自身權益及自主理財年齡的激烈討論。此外，「旅遊市場兩極化」也成為民眾交流國旅與出國取捨價值觀的平台。

值得注意的是，「普發現金」與「鏟子超人」兩大事件不僅入榜年度十大新聞，同時也名列討論牆熱門話題，是民眾最願意發表觀點、進行深度討論的事件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法