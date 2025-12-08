當選工硏院院士誰推薦？羅唯仁自曝是孔祥重

台積電前資深副總羅唯仁於今年9月中旬獲頒工研院院士榮譽，他自曝是孔祥重提名（推薦），得以加入「工硏院院士大家庭。（美聯社檔案照，本報合成）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前資深副總羅唯仁於今年9月中旬獲頒工研院院士榮譽，一般以為是台積電推薦，台積電表示，工研院院士不能以公司名義推薦；本報記者找出羅唯仁獲頒院士當天的致詞錄音，其實，他致詞也自曝是孔祥重提名（推薦），得以加入「工硏院院士大家庭。

孔祥重也是中硏院院士、工硏院第九屆院士，他是美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授、臺灣人工智慧學校首任校長，專長為資訊科學與工程，1978年提出的陣列式平行（Systolic Array）理論，對計算機科學產生革命性的影響。協助臺灣資訊、通訊的各項前瞻計畫，將國際科技趨勢帶回臺灣並推動發展，更創辦臺灣人工智慧學校，為臺灣產業培育超過6500位AI相關人才，替產業注入強大的AI動能。但他跟羅唯仁有何淵源，業界感到好奇。

羅唯仁獲頒院士當天致詞指出，「我因獲得孔祥重院士提名而當選，得以加入這個工程院院士的大家庭。這個院士家庭的每一位成員，不論在台灣各行各業、全球工業界或科技與學術領域，都是一時之選的精英，每一位院士都對人類社會做出了巨大而持久的貢獻」。

他也說「另外一件讓我非常高興的事，米玉傑也與我一同加入這個大家庭。當年在面對世界級激烈競爭的環境中，台積電交給我與米玉傑一個任務，要我們在技術研發上帶領團隊有所突破，並且領先對手。這是一個良好的策略，但也是一條艱難的道路。隨著積體電路不斷縮小，每一代技術在複雜度與挑戰度上都是倍數成長。米玉傑和我憑藉親身經驗與密切合作，找到了一條可能的道路」。

他接著感謝「在這個過程中，董事長 Morris Chang（台積電創辦人張忠謀）、CC Wei（魏哲家）、前董事長 Mark Liu（劉德音），以及Rick Tsai（蔡力行）給予的支持，都是功不可沒的」。

羅唯仁也強調，幾百年來，台灣被視為寶島——山川秀麗、人情淳厚。但台灣還有另一個珍貴特質，就是它是一個可以產生奇蹟的地方。奇蹟的誕生，一部分是天時，更大部分來自人，也就是一群志同道合的人順天應人所創造出的成果。

羅唯仁說，台積電是近代眾所皆知的一個奇蹟，而這個奇蹟的產生，有以下幾個因素。

第一個因素是政府的行政組織，再加上私人投資者的支持，以及頂尖的技術領導團隊。大家一起克服困難，創造了有利的條件。第二個、也是最重要的因素，是由我們的創辦人張忠謀，在30多年來持續建立起來的台積文化，即 ICIC：integrity（誠信正直）、commitment（承諾）、innovation（創新）、customer（客戶），他要求所有主管遵循此文化所延伸出的十大經營理念。

他也要求我們追求三個非常堅實的支柱。這三個支柱對提升台積電的競爭力、達到今日地位，是不可或缺的。

魏哲家董事長在法說會上也多次提到這三大支柱，第一個支柱是 technology leadership（技術領先）；第二個支柱是 manufacturing excellence（製造卓越）；第三個支柱是 customer trust（客戶信任）。

在張創辦人建立的這個追求卓越、勇於創新的平台上，許多客戶與台積電一起成長、壯大，並共同創造精彩的護城河。NVIDIA （輝達）就是一個廣為流傳的傳奇故事。

在張董事長的帶領與教導下，一群團結合作、務實求真的團隊，專注研發與高階製造，以極致的執行力逐漸拉大與競爭對手的差距。

還有一個值得一提的因素，就是台積電前後超過16萬名員工。他們以用心、敬業的態度，以 one team 的方式，為台積電做出重要而扎實的貢獻。他們是值得被記住的無名英雄。

台灣將延續以往的精神，在面對快速變化與不斷挑戰的同時也把握機會。工程院結合國內外技術卓越的人才與產業，與政府協力合作，秉持 one team 的精神，一定能在這個 AI 大時代中，創造一條光明而長久的道路」。

