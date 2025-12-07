台灣AI國力躋身全球第16 落後中星韓日、領先北歐印度

台灣AI國力躋身全球第16。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）時代下算力即國力，各國競相建置主權AI算力，算力相關基礎設施、AI高階人才被視為戰略資產。英國《觀察家報》（The Observer）本月初發表今年度「全球AI指數」（Global AI Index），台灣今年度躋身全球前20名行列，今年排名第16名，較去年上升5個名次，落後中國、新加坡、日本，領先北歐多國與印度。

英國《觀察家報》發表今年度「全球AI指數」（Global AI Index ），台灣今年排名第16名，較去年上升了5個名次。（圖取自《觀察家報》「全球AI指數」專頁）

「全球AI指數」以投資、創新研發能力，以及技術落地程度等三大指標衡量93個國家的AI國力，3大指標下又分出7個子指標，其中，技術落地指標又細分出人才、基礎建設，以及營運環境（社會接受度）等3項子指標，創新研發能力指標細分出學術研究與開發能力等2項子指標，投資指標細分出政府策略與商業生態系等2項子指標。

前10名依序為美國、中國、新加坡、英國、南韓、法國、以色列、加拿大、德國及阿拉伯聯合大公國；11名至20名依序為日本、瑞士、荷蘭、沙烏地阿拉伯、芬蘭、台灣、印度、丹麥、瑞典及挪威。

觀察家報撰文分析，今年度亞洲國家排名崛起，尤其是阿拉伯聯合大公國、台灣和韓國領頭急遽成長。與此同時，儘管美國在AI領域遙遙領先，但中國正以前所未有的速度迎頭追趕。

