台灣AI國力躍升全球第16 產發署長分析：3弱點是阻台躋身前10瓶頸

台灣在今年度「全球AI指數」排名第16名。經濟部產業發展署長邱求慧分析，台灣有3項弱點，是阻礙台灣進入前10名的瓶頸。（示意圖，路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕英國《觀察家報》（The Observer）本月釋出「全球AI指數」（Global AI Index），台灣的排名從去年的全球第21名進步5名，來到第16名。對此，經濟部產業發展署長邱求慧撰文分析，台灣高分項是政府策略與基礎建設，但在高階AI人才、商業生態系與開發能力等子指標較為低分，「這3項弱點，是阻礙台灣進入前10名的瓶頸」，台灣要「真正成為AI強國，必須補齊軟體人才與產業生態的發展」。

經濟部產發署長邱求慧撰文分析，攤開數據來看卻會發現「台灣的成績其實強弱項非常明顯」，細看各項的分數，台灣的強項是政府策略（全球第8）與基礎建設（全球第7）兩大優勢，例如政府近年推出各項AI政策與晶創台灣方案，加上台積電與伺服器供應鏈帶來的硬體實力，這些都是世界級的強項。

請繼續往下閱讀...

邱求慧續指，令人驚喜的是，台灣在AI相關法規與社會接受度（第15名）與學術研究（第18名）上也展現穩定進步，顯示台灣的制度與環境其實已經越來越成熟。

另一方面，邱求慧指出，台灣在3項子指標的排名都相對落後，包括人才（第33名）顯示台灣的高階AI人才極度短缺，商業生態系（第30名），顯示台灣缺乏能靠 AI服務賺錢的企業與新創，開發能力（第27名），台灣多半是工具使用者，而非技術的創造者，「這3項弱點，是阻礙台灣進入前10名的瓶頸」。

邱求慧總結，台灣排全球第16名值得肯定，但不能誤解為已經站穩，指標更像是一個提醒「硬體與國家意志可以幫我們衝到前段，但要真正成為AI強國，必須補齊軟體人才與產業生態的發展」，前路仍長，台灣還要更努力，才能真正站上AI世界舞台。

台灣AI國力躋身全球第16 落後中星韓日、領先北歐印度

