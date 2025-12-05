還有機會？週休三日提案 勞動部明年2/7前正式回應

針對網友在公共政策網路參與平台發起「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」提案，勞動部今日發出3點說明，預計115年2月7日前再正式回應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對網友在公共政策網路參與平台發起「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」提案，勞動部需在12月7日前提出「正式回應」，勞動部今日發出3點說明，與2年前勞動部「明確否決」相較，本次雖沒有正面承諾，但也未直接否決，勞工似乎「還有機會」。勞動部表示，因涉及各產業運作及勞工權益，將依據原規定「延長處理期限」，2個月後、115年2月7日前再正式回應。

有關延長公共政策網路參與平台提案「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」處理期限勞動部回應說明如下：

請繼續往下閱讀...

一、有關民眾於「公共政策網路參與平臺」提出「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」議題，勞動部相當重視，我們也理解到，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。惟本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

二、在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，我們希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

三、依「公共政策網路參與平臺」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平臺正式回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法