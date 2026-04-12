鄭麗文喝的「雞湯海蚌」 對台灣代表的是背棄與羞辱

國民黨主席鄭麗文（左）10日在北京人民大會堂會見中共總書記習近平。（中國國民黨提供）

〔財經頻道／綜合報導〕國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面，會後習近平設宴，並安排一道曾用來宴請前美國總統尼克森的福建名菜「雞湯海蚌」款待鄭麗文。中國海外異議人士看到這道菜群起譁然，說尼克森吃完這道雞湯海蚌後，便與中共簽上海公報，並下令第七艦隊撤離台海，這道菜對台灣而言是背棄與羞辱，還說鄭麗文吃得那麼開心，根本是習近平的政治玩偶。

鄭麗文10日與習近平會面，過往習近平並未與來訪的國民黨主席午宴，但此次卻特地設午宴款待鄭麗文一行人。會後，鄭麗文形容這是一場「溫馨的午宴」，而最令她印象深刻的菜餚是第一道菜，是曾經宴請過尼克森的福建菜「雞湯海蚌」，同時鄭麗文也稱讚習近平待客周到、對團員相當關照。

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習近平此次宴請鄭麗文重現「尼克森菜單」，消息一出，引發外界關注。海外異議人士江峰近日在其YouTuber頻道江峰時刻發影片指出，自己在美國曾接觸過不少70年代中期移居美國的台灣的移民，他們相當多是知識菁英社會菁英，而他們之所以選擇離鄉背井移民美國，是因為害怕失去美國保護，共匪隨時殺過來。

江峰指出，1973年尼克森訪中，是冷戰格局大洗牌，是中美關係的破冰，但對於台灣對中華民國來說，那是徹頭徹尾幾乎滅國級別的外交大災難。尼克森喝了那碗福建海蚌湯之後，中美隨後就發表了《上海公報》，緊接著美國承認了一個中國，跟中華民國斷交，撤軍，廢約，台灣被一腳踢出了聯合國，迎來了歷史上最黑暗的外交孤立期。

1972年前美國總統尼克森訪中。圖為尼克森在北京人民大會堂舉行的宴會結束時，他與中國總理周恩來舉杯祝賀。（美聯社）

江峰表示，那碗海蚌湯是踩著中華民國的政治屍體上熬出來的，今天習近平用同一道菜，來招待國民黨的主席，骨子裡習近平是在告訴鄭麗文，「上一次我們端出著道菜招待美國人，結果美國人把你們台灣給賣了，這一次我用同一道菜招待你，你自己好好品一品美國人靠得住嗎?你們除了歸順中共，還有別的路走嗎?」。

江峰感嘆，鄭麗文完全沒有聽出這道菜裡藏著得政治密碼和刀光劍影，她高高興興地喝了湯，抹了抹嘴，回來還幫著中共宣傳這湯多麼鮮美，譏諷鄭麗文宛如「政治玩偶」一般。

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