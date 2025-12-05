中國下週與主要經濟組織舉行「1+10」對話

中國國務院總理李強9日將與主要國際經濟組織領導人舉行「1＋10」對話。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國國務院總理李強9日上午在北京與多個全球主要國際經濟組織的負責人舉行「1+10」對話，主題為「共商全球治理，共謀全球發展」。

中國外交部發言人表示，與會的經濟組織負責人，包括中國與金磚國家（BRICS）共同成立的「新開發銀行」（New Development Bank, NDB）行長羅賽芙（Dilma Rousseff）、世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、將角逐新任聯合國秘書長的聯合國貿易和發展會議秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）、國際勞工組織（ILO）秘書長洪博（Gilbert Houngbo）。

此外，國際清算銀行（BIS）總經理戴柯斯（Pablo Hernandez de Cos）、國際金融穩定委員會（Financial Stability Board）主席貝利（Andrew Bailey），以及亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）行長金立群，以及經濟合作暨發展組織（OECD）副秘書長魯日奇卡（Frantisek Ruzicka）等，也將參與會議。

李強去年底也曾與全球主要國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話，當時主題是「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」；去年參加對話的主要國際經濟組織與今年完全相同，至於今年的與會者除少數組織換人當家或改派副手，也與去年的名單幾乎雷同。

