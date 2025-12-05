藍白瞎扯小紅書下架是白色恐怖？ 資安15項全不合格！還不理不睬！

數位發展部日前就「資安高風險App」召開記者會，提醒民眾提高警覺。（數發部簡報）

〔記者邱巧貞／台北報導〕內政部4日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》自即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期一年，不少藍白立委卻瞎扯是網路白色恐怖？數位發展部強調，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行檢視，是「全數不合格」，資安風險最為嚴重，且長期拒絕「落地」，不願設立法律代表人，也未提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，這些措施並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量。

消息公布後，引發在野黨批評政府干預言論自由，甚至形容出現「言論白色恐怖」，網路也出現如「為何Meta、TikTok等平台未被封鎖？」的質疑聲浪。

針對「小紅書」App 進行資安檢測，結果15項指標全數不合格。（數發部簡報）

主管機關強調，凡在台提供服務的數位平台皆須遵守中華民國法律、接受法律管轄，目前Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等跨國平台均已依法在台設置法律代表人並履行義務；小紅書遭禁的主因是其長期拒絕「落地」，不願設立法律代表人，也未提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，措施並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量。

今年臉書因未符合法規遭數發部裁罰逾千萬元，但若同樣情況發生在小紅書，台灣政府既無法裁罰、無法要求改善，更無從保障受害民眾權益。

數位發展部日前也就「資安高風險App」召開記者會，公布受測的5款應用程式，包括抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤。此次檢測發現，這些App普遍存在六大類資安風險，涵蓋蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊，以及數據回傳與分享等面向。

其中，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行全面檢視，從「蒐集個資、通訊錄、剪貼簿、截圖」等蒐集行為，到「讀取儲存空間、過度填寫個資、過度要求權限、強迫同意不合理隱私條款、未充分保障個資權利」等逾越權限項目；以及「未啟動即上傳非必要個資、逕向第三方SDK分享個資、封包導向中國境內」等數據回傳問題，此外，還有「蒐集程式清單、蒐集設備參數」等系統資訊存取，以及「蒐集臉部資訊」等生物特徵蒐集行為。檢測結果顯示，小紅書在上述15項指標中「全數不合格」，資安風險最為嚴重。

數發部也呼籲民眾避免安裝或使用上述資安高風險App，並在日常使用其他應用程式時主動採取防護措施，以降低風險。

