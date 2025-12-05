焦點股》欣興：各家CSP訂單快速灌入！ ABF載板明年確定漲價

欣興積極擴充ABF載板產能。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於AI（人工智慧）大客戶需求強勁，加上高階玻纖布等材料持續漲價，IC載板龍頭欣興（3037）載板新接單已採用策略定價模式，目前ABF載板正在洽談漲價幅度，明年起採用新的價格；至於BT載板已在第四季調漲，欣興通吃各大CSP（雲端服務供應商）AI ASIC訂單，在CSP訂單大舉灌入下，ABF楊梅廠月底產能已滿，欣興早盤股價帶量攻擊，一度來到208元、漲幅近5%，再創波段新高。

截至9:51分左右，欣興股價上漲3.53%，暫報205.5元，成交量逾2.25萬張。

由於日東紡的高階T-Glass玻纖布今年供應吃緊，影響高階ABF載板出貨，欣興ABF與BT材料以日本供應商為主，短期供應吃緊，欣興指出，客戶正在加速對第二供應商進行驗證，公司相較同業取得材料仍有一定優勢，但因高階產品客戶認證時間長，客戶不敢貿然替換材料，在AI大客戶需求強勁下，明年供應持續吃緊。

由於AI驅動高階ABF強勁需求，欣興明年將採用新的價格策略，公司已拿下各主要大型CSP客戶AI ASIC訂單，ABF載板中已有60%為高階產品。

