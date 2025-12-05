自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》欣興：各家CSP訂單快速灌入！ ABF載板明年確定漲價

2025/12/05 10:07

欣興積極擴充ABF載板產能。（記者卓怡君攝）欣興積極擴充ABF載板產能。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於AI（人工智慧）大客戶需求強勁，加上高階玻纖布等材料持續漲價，IC載板龍頭欣興（3037）載板新接單已採用策略定價模式，目前ABF載板正在洽談漲價幅度，明年起採用新的價格；至於BT載板已在第四季調漲，欣興通吃各大CSP（雲端服務供應商）AI ASIC訂單，在CSP訂單大舉灌入下，ABF楊梅廠月底產能已滿，欣興早盤股價帶量攻擊，一度來到208元、漲幅近5%，再創波段新高。

截至9:51分左右，欣興股價上漲3.53%，暫報205.5元，成交量逾2.25萬張。

由於日東紡的高階T-Glass玻纖布今年供應吃緊，影響高階ABF載板出貨，欣興ABF與BT材料以日本供應商為主，短期供應吃緊，欣興指出，客戶正在加速對第二供應商進行驗證，公司相較同業取得材料仍有一定優勢，但因高階產品客戶認證時間長，客戶不敢貿然替換材料，在AI大客戶需求強勁下，明年供應持續吃緊。

由於AI驅動高階ABF強勁需求，欣興明年將採用新的價格策略，公司已拿下各主要大型CSP客戶AI ASIC訂單，ABF載板中已有60%為高階產品。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財