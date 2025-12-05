勞保紓困貸款將開辦！土銀：手機就能辦、農曆年前可入帳

勞保紓困貸款開辦！土銀：手機就能辦、農曆年前可入帳（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕勞動部115年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」即將於12月15日開放申請，土地銀行承辦勞工紓困保險已邁入第23年，土銀提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前順利取得資金；此外，土銀持續強化數位服務，申請人可直接以個人手機完成身份認證、貸款申請與簽約對保等作業，全程免跑銀行，快速完成申辦手續。

為協助勞工朋友度過經濟難關，土銀配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」，自2025年12月15日至2026年1月2日開放申請，並提供線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑），每人最高貸款金額為新台幣10萬元。

土銀指出，勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，但必須同時符合三項條件，包括已參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款（或曾借貸已繳清）。

另外，勞保紓困貸款撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，土銀提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前獲得款項，亦能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

土銀自2003年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第23年，為提供更便利、快速的服務，土銀持續強化數位系統功能，去年度勞保紓困貸款案件共104,712件、貸款金額約新台幣104.58億元，其中超過99％案件為線上申請、自動撥款，充分展現數位化成效，並讓勞工朋友即時獲得貸款資金。

