美股收盤》降息預期撐盤！標普和那指連3紅 台積電ADR走跌

週四美股漲跌互見。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕週四美國股市漲跌互見，投資人權衡勞動力市場報告和其他經濟數據，同時對聯準會下週降息的預期升溫，為股市提供了支撐。道瓊工業指數下跌 31.96點、0.07%，標準普爾500指數小漲0.11%，那斯達克指數也小幅上漲0.22%，標普和那指連3紅，費城半導體指數下跌0.89%，台積電ADR下跌0.85%，收在292.93美元。

綜合外媒報導，美國勞工部報告顯示，首次申請失業救濟人數降至3年多來最低，不過分析人士認為，可能部分是因感恩節假期的因素。芝加哥聯邦儲備銀行的報告估計，11月失業率維持在4.4%左右。本週其他重要的經濟數據將於週五公布，美國商務部將發布9月份消費者支出和收入數據，以及個人消費支出指數（聯準會的主要通膨指標）。密西根大學也將於週五發布12月的消費者調查數據。

請繼續往下閱讀...

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會本月降息1碼的可能性為87%，高於一個月前的68.6%。

軟體大廠Salesforce上調2026財年營收和利潤預測，預計其人工智慧代理平台將因強勁的企業需求而成長，股價上漲3.66%。Meta計劃大幅削減元宇宙項目投資，股價上漲3.43%。電子商務公司亞馬遜表示，正在與美國郵政服務公司討論未來的合作關係，考慮在明年合約到期前的各種選擇，股價下跌1.41%。

道瓊工業指數下跌31.96點或0.07%，收47850.94點。

那斯達克指數上漲51.04點或0.22%，收23505.14點。

S&P 500 指數上漲7.4點或0.11%，收6857.12點。

費城半導體指數下跌64.54點或0.89%，收7215.97點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法