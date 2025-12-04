日本債市被「拉爆」! 殖利率失控狂飆 專家憂 : 引發美股重演「10月式暴跌」

日本30年期公債殖利率創3.445%的歷史新高，專家擔憂，會否觸發美股「10月式暴跌」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本債市正走向一場全面升級的風暴。近日，日本30年期公債殖利率飆上3.445% 的歷史新高，20年、10年期利率同步突破數十年天花板；市場擔心，去年10月因日債異動而引爆的美股暴跌，可能再度上演。

專家示警，長端利率的「失控式上漲」不只會撼動日本市場，更恐在全球金融圈內引發危險風暴。

請繼續往下閱讀...

據報導，這場動盪源於日本央行總裁植田和男罕見的鷹派表態，讓市場把12月升息機率定價到 80%以上。野村證券直言，日本央行正在刻意「測試市場韌性」，但真正被考驗的，恐怕是全球資產價格的承受度。

數據顯示，日本長端債券殖利率已突破關鍵阻力，呈現明顯趨勢性上行。其中，10年期逼近 2%，30年期一舉衝破3.3% 。專家指出，技術面的上方近乎「真空」；這意味著，利率若繼續走升，往上動能可能比市場想像更猛烈，這對全球金融市場而言，最致命的並不是利率本身，而是背後的連鎖反應。

去年10月，日本利率短期劇烈波動後，那斯達克100立刻重挫，科技股成為首批承壓資產。分析師指出，日本作為全球最大「資金出口國」之一，其利率一旦急升，全球流動性就會被擠壓，美股科技股尤其敏感，「日債異動」往往是美股風險偏好的前置指標。如今，這個指標再次亮紅燈。

據報導，現今波動率指標VIX也已悄悄被牽動，儘管VIX尚未大幅飆升，但市場的風險神經已開始收縮。專家強調，日債殖利率上升並不是交易員日常關注的「雷達項目」，所以一旦爆發，往往會造成意外的劇烈錯殺與急速波動。

此外，隨著利差擴大，日圓套利交易（carry trade）恐出現被迫平倉，資金將從美股、信用債等風險資產急速抽離。分析師指出，套利交易平倉曾多次引發全球市場震盪，這次若再度發生，規模可能更具破壞力。

專家指出，身為避險資產的黃金，已嗅到風險訊號，對日本長端殖利率上升做出反應，以日本長端利率的上漲推動金價走高，顯示出黃金對日本國債全球影響的敏感度。目前黃金在日圓與美元雙重計價中齊漲，顯示避險需求正在升溫，並為更大的波動埋下伏筆。

日本債市看似遙遠，但其殖利率突破關鍵水位後，全球資產價格都將被重新定價。對投資人而言，這不是日本獨有的利率事件，而是可能引爆「跨市場地震」的核心風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法