專訪郭智輝-1》3大關鍵 台積電領先優勢至少達10年

郭智輝認為，台積電在全球半導體業居領先的優勢地位，他預估領先優勢可延續至少十年。（郭智輝提供）

〔記者洪友芳／專訪〕前經濟部部長郭智輝認為，台積電在全球半導體業居領先的優勢地位，他預估領先優勢可延續至少十年，同時，台積電持續獲利，也將在台灣投資擴產，尤其擴產先進製程與先進封裝廠，他對台積電長期領先優勢抱持強烈信心。

郭智輝指出，台積電在全球半導體業居技術領先，量產規模也居領先地位，儘管英特爾、三星等同業也在後面追趕，但台積電一直是賺錢的公司，「別人可能賺不了錢」，因此，台積電可以有足夠資本支出，持續投資技術研發、先進製程與先進封裝，這是台積電很大的競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

羅唯仁若涉洩密 應予以嚴懲

對於前資深副總羅唯仁退休後旋即回鍋英特爾，傳出帶走大批二奈米及以下先進製程機密資料，引發台積電提告，檢調也展開搜索行動與偵辦中。郭智輝直言，因為本案已經進入司法程序，他不便評論個案，若最終判定確實有涉及洩密，他個人當然認為這樣的行為應該予以嚴懲。但他表示台積電的優勢，並不會因為單一個案而受到絕對性的影響。

他以米其林餐廳主廚為例，英特爾長期只做自家的中央處理器（CPU），就像只會做廣東菜，三星專長做記憶體就像拿手菜是湘菜，如果晶圓代工包括川菜，「辣度如何掌握，他們其實是不懂的」，台積電專注晶圓代工，技術多樣、客戶多，就像八大門派的菜都有厲害廚師掌廚，懂得其中要訣，端出的菜也絕對好吃，又有便利的好環境搭配，客人當然會一直上門光顧與買單。

郭智輝並剖析，半導體技術還在依循摩爾定律發展，台積電生產製造高良率是靠團隊經驗累積而來，這來自三個關鍵要素，一、台積電員工教育訓練是師徒制，由資深的工程師帶資淺工程師入門，經驗傳承紮實。二、台積電有一群優秀工程師專門負責在生產線改造設備，這是全世界半導體廠絕無僅有的，技術落地生產持續精進。三、設備精良與工程人員素質高以外，生產效率也高，獲利再投資最先進的設備，形成良性循環。他說，台積電由創辦人張忠謀擘劃的晶圓代工獨特模式，發展到至今的規模，是台積電從上到下所有員工的貢獻，還有整個群聚效應的半導體供應鏈，無人能出其右，地位無可撼動。

醫療生技產業 應是下一座護國神山

關於社會上不斷有人主張台灣需要第二、第三座「護國神山」，郭智輝也表示，他過去在經濟部任職期間，就明確提出「醫療生技產業」應是台灣下一座護國神山。當時便透過經濟部的政策工具，鼓勵相關產業結合台灣在 AI、ICT等領域的優勢，發展智慧醫療、醫美、健康檢查、保健食品與運動科學等領域，帶動醫療生技朝向高附加價值與服務型態升級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法