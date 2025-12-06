偷光你隱私3》民主美歐台VS威權中國 隱私權保護差很大

（資料整理：財經中心；製圖：AI工具生成）

〔記者高嘉和／台北報導〕若從法律架構來比較，民主國家美歐台灣與威權中國對個人隱私權保護差很大，最大差別在於民主國家的個人隱私權或網路數據屬於使用者，就算政府有需要調閱數據，得透過法院搜索票等法律程序，企業有權且有義務可拒絕不合法請求；但威權國家就不一樣了，中國APP隱私權條款攏是假，中共一開口統統得乖乖上繳。

在中國的數位生態中，「便利性」凌駕於「隱私」之上，使用者已「被教育」習慣用隱私換取服務，造成中國APP開發者在設計時，預設會索取比實際功能需求更多的權限；另相較於西方國家的APP平台，功能通常分散，例如傳送訊息使用WhatsApp、叫車用Uber與付款用Apple Pay等，但中國大多集中於「超級APP」，例如微信 （WeChat） 或支付寶，一個 APP就包含社交、金融、叫車、醫療掛號、訂票等所有功能。

民主國家對個人隱私權與數據都有明確法律保護，例如歐盟有GDPR、美國加州有CCPA、台灣有個人資料保護法，其核心邏輯是「數據屬於使用者」，政府若要向企業調閱數據，需要法院搜索票等法律程序，企業有權且有義務拒絕不合法的政府請求。

但中國《國家情報法》第7條規定：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」；意味著無論中國APP的隱私權條款寫得多完美，一旦中國政府以「國家安全」為由要求提供數據，企業沒有法律依據可以拒絕，且過程通常是不透明。

