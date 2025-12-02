勞動部預告「這6類人」職場性騷擾 受害勞工可直接向地方政府申訴

勞動部預告修正性騷擾事件被申訴人「最高負責人」包含「實際負責人」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕《性別平等工作法》規定，若勞工在職場遭遇性騷擾，可立即向雇主申訴，若騷擾者是「雇主」也就是「最高負責人」時，可直接向地方主管機關申訴。考量實務上，除了雇主外還有不少具權力者，勞動部今（2）日預告《性別平等工作法施行細則》，明確定義「最高負責人」包含「實際負責人」，並列出6大類可視為「實際負責人」定義的身分，勞工若遭其性騷，可直接向地方主管機關申訴。

這6大類等同「實際負責人」定義的身分，包含公司董監事或監察人；持股20%以上的大股東；經工會、股東或協力廠認定的實際負責人；事業單位代表人或負責人的配偶或三等親及其配偶；事業單位代表人或負責人經改選尚未辦理登記者；位居事業單位特殊重要職位等，均屬實際負責人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，依《性別平等工作法》定義的「最高負責人」，是指法人、合夥、設有代表人或管理人的非法人團體及其他組織的對外代表人，或與該等職務相當之人。不過，實務上也發生過公司董事長配偶、董事或位居事業單位重要職位，例如「總裁」等非名義上公司最高負責人，卻對受僱者性騷擾的行為，勞工難以期待公司能秉持客觀、公正、專業的原則進行查證。勞動部為了保障受僱者及求職者的申訴權益，決定朝向「明確規範實際負責人」的方式，遏阻性騷擾事件發生。

黃琦雅表示，勞動部在邀集實務法律專家、學者及地方主管機關研商後，完成《性別平等工作法施行細則》第4條之2修正草案，明確《性別平等工作法》第12條第8項第2款所稱「與最高負責人職務相當之人」，指直接或間接控制事業單位人事、財務或業務經營之實際負責人，並參考「大量解僱勞工保護法」規範的實際負責人定義，明確列出6款包含公司董監事、持股20%以上、經工會、股東或協力廠商指認、代表人或負責人配偶或三等親、位居事業單位特殊重要職位等，皆屬實際負責人，地方主管機關認定實際負責人時，應有相關證據足資佐證。

勞動部重申，根據《性別平等工作法》，為防治性騷擾發生，企業必須為員工提供免受性騷擾的工作環境，10人以上未達30人的事業單位需設置申訴管道並公開揭示；達30人以上的事業單位，則需額外訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範並公開揭示，並實施教育訓練。

