貿聯強化AI光通訊實力 決議收購中國新富生光電

貿聯目標將新富生將併入旗下高效運算事業群，透過整合供應鏈，有利於強化矽光子與共同封裝光學能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器線束大廠貿聯-KY（3665）管理層今天表示，集團決議收購位於中國深圳的光通訊產品供應商新富生光電，預計於明年第一季透過支付現金來完成交易，包括實際投資金額等細節將於交易完成後另行公告。待交割完成後，新富生將併入旗下高效運算事業群，透過整合供應鏈，有利於強化矽光子與共同封裝光學能力，同時豐富產品線。

貿聯指出，新富生成立於中國深圳，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯與雙芯跳線、光纖尾纖、多芯光纖，以及高密度連接器等。該公司現有一處租賃生產基地，截至今年6月30日共有約305名員工。此次收購是集團在高速光學互連領域的重要佈局，有利於增進先進研發與大規模量產能力，以支援新世代共同封裝光學（Co-Packaged Optics）、AI資料中心及高效能運算等應用的發展。

貿聯看好新富生擁有經驗豐富的研發與製造團隊，具備光纖元件開發與系統設計、製程與測試的深厚專業，可協助貿聯加速內部研發與產品創新。此外，新富生擁有先進且高度自動化的生產線，能夠助力貿聯打造關鍵的光纖組裝基地，支援高品質、高效率的大規模生產，對於未來高速資料傳輸與AI資料中心解決方案極為重要。

貿聯提到，新富生與多家全球光通訊領導廠商保持良好合作關係，將有助於集團進一步擴展客戶版圖，強化在資料中心互連領域的市場地位。結合新富生的光纖產品與貿聯既有的高速銅線與混合互連技術，將形成完整的一站式高速互連解決方案，滿足全球AI基礎架構客戶的多元需求。未來雙方將加速創新腳步，為全球AI與資料中心客戶提供整合性的互連解決方案。

