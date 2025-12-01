自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

貿聯強化AI光通訊實力 決議收購中國新富生光電

2025/12/01 20:05

貿聯目標將新富生將併入旗下高效運算事業群，透過整合供應鏈，有利於強化矽光子與共同封裝光學能力。（資料照）貿聯目標將新富生將併入旗下高效運算事業群，透過整合供應鏈，有利於強化矽光子與共同封裝光學能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器線束大廠貿聯-KY（3665）管理層今天表示，集團決議收購位於中國深圳的光通訊產品供應商新富生光電，預計於明年第一季透過支付現金來完成交易，包括實際投資金額等細節將於交易完成後另行公告。待交割完成後，新富生將併入旗下高效運算事業群，透過整合供應鏈，有利於強化矽光子與共同封裝光學能力，同時豐富產品線。

貿聯指出，新富生成立於中國深圳，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯與雙芯跳線、光纖尾纖、多芯光纖，以及高密度連接器等。該公司現有一處租賃生產基地，截至今年6月30日共有約305名員工。此次收購是集團在高速光學互連領域的重要佈局，有利於增進先進研發與大規模量產能力，以支援新世代共同封裝光學（Co-Packaged Optics）、AI資料中心及高效能運算等應用的發展。

貿聯看好新富生擁有經驗豐富的研發與製造團隊，具備光纖元件開發與系統設計、製程與測試的深厚專業，可協助貿聯加速內部研發與產品創新。此外，新富生擁有先進且高度自動化的生產線，能夠助力貿聯打造關鍵的光纖組裝基地，支援高品質、高效率的大規模生產，對於未來高速資料傳輸與AI資料中心解決方案極為重要。

貿聯提到，新富生與多家全球光通訊領導廠商保持良好合作關係，將有助於集團進一步擴展客戶版圖，強化在資料中心互連領域的市場地位。結合新富生的光纖產品與貿聯既有的高速銅線與混合互連技術，將形成完整的一站式高速互連解決方案，滿足全球AI基礎架構客戶的多元需求。未來雙方將加速創新腳步，為全球AI與資料中心客戶提供整合性的互連解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財