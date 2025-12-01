炸雞堡吃到生雞肉？頂呱呱坦承：門市人員未依標準操作流程

費者爆今天下午在頂呱呱桃園機場店買了1份TKK炸雞堡套餐，咬下去竟然吃到生雞肉，頂呱呱表示，經內部調查確認，當時門市人員未依標準操作流程，提前起鍋且未完整檢查熟度，導致餐點品質不符規範，已於第一時間更換全新的TKK炸雞堡與雞腿補償，並向消費者致歉。（取自頂呱呱官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕消費者爆今天下午在頂呱呱桃園機場店買了1份TKK炸雞堡套餐，咬下去竟然吃到生雞肉，頂呱呱表示，經內部調查確認，當時門市人員未依標準操作流程，提前起鍋且未完整檢查熟度，導致餐點品質不符規範，已於第一時間更換全新的TKK炸雞堡與雞腿補償，並向消費者致歉。

有消費者向媒體投訴指出，今天下午在頂呱呱桃園機場店買了1份TKK炸雞堡套餐，咬下炸雞堡後竟然「牽絲」，打開看到麵包夾著的炸雞，雖然有金黃色麵衣，但雞肉完全沒熟。

頂呱呱表示，針對今日中午桃園機場門市發生的餐點爭議事件，經內部調查確認，當時門市人員未依標準操作流程，提前起鍋且未完整檢查熟度，導致餐點品質不符規範，公司深感抱歉並嚴正看待。

該公司並指出，消費者於現場反映後，門市已第一時間協助更換全新的TKK炸雞堡與雞腿補償，並向消費者致歉，同時有詢問對方是否願意留下聯繫方式，若後續有任何身體不適情形，頂呱呱將協助後續處理。

頂呱呱強調，始終將食品安全視為最高原則，對於本次疏失，已立即要求門市加強教育訓練、完善督導及檢查機制，並嚴格要求所有品項皆須遵循標準作業流程。

再次對造成的困擾深表歉意，並將持續提升內部管理，確保所有消費者都能安心享用頂呱呱的產品。

